'OPREZ, OVO JE ŠOK ZA TELO' Temperatura danas pada i za 15 stepeni, osetićemo razdražljivost i glavobolju

Veliku promenu će najviše osetiti hronični bolesnici, ali ni zdravi ljudi neće biti izuzeti, pošto će biti samo 24 stepena, pre novog skoka za vikend iznad 30.

Srbija je juče bila pod uticajem veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, zbog čega je na snazi bio crveni meteoalarm, a već danas dešava se veliki preokret!

U odnosu na prethodne dane doći će do pada temperature i do 15 stepeni uz promenljivu oblačnost, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će najpre zahvatiti severne i zapadne krajeve, a potom se proširiti na veći deo zemlje.

Prema prognozi meteorologa „Veder tu ambrele“ Đorđa Đurića, Srbija je danima gorela na više od 37 stepeni, a sada je vreme odlučilo samo da nas preseče.

- Ovo je značajniji prodor osetno svežije vazdušne mase sa severa, pa će hladni front prekinuti i aktuelni toplotni talas. Kao i prethodnih puta, ovaj hladni front neće biti znatno izražen u vidu padavina. Uz povećanje oblačnosti tek ponegde se očekuju pljuskovi sa grmljavinom i kratkotrajne grmljavinske nepogode i oluje. Maksimalna temperatura danas biće od 24 stepena na severozapadu Srbije do 36 na jugoistoku. U Beogradu maksimalna temperatura u utorak do 28 stepeni - rekao je Đurić i dodao da će u sredu i četvrtak biti promenljivo oblačno i veoma prijatno, u sredu uz jak severozapadni vetar, koji će u četvrtak biti u slabljenju. Maksimalna temperatura biće od 24 do 30 stepeni, u Beogradu od 25 do 27 Celzijusa.

Đurić je dodao da će jutra biti relativno sveža i veoma prijatna, uz temperature od 10 do 16 stepeni.

- Otopljenje se očekuje od petka, za vikend će biti temperature letnje, iznad 30 stepeni, ali je još uvek prerano da najavljujemo neki novi tropski talas, jer je vreme vrlo promenljivo.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, za Kurir kaže da će ovu promenu svakako najpre osetiti hronični bolesnici, i to posebno oni koji imaju problem s krvnim pritiskom.

- Osobe sa krvnim pritiskom osetiće ovu promenu zbog oscilacije krvnog pritiska. Pad vazdušnog pritiska izaziva skok pritiska i pored terapije. Zdrav organizam može ovo lako da pregura, kao i sve promene dosad, uz blaže tegobe. Zdravi i mladi mogu osetiti simptome kao što glavobolja, razdražljivost, vrtoglavica, osećaj slabosti, lupanje srca, osećaj preskakanja, gubitak motivacije i nevoljnost da budu aktivni kao inače, ali to nije ništa alarmantno - rekla je dr Šehić za Kurir i dodala da je važno dati vremena organizmu da se prilagodi promenama i da se nikako ne treba forsirati.

