PROVALITE GA ODMAH: Najčešće laži koje muškarac govori na prvom sastanku

Nije na odmet znati…

Sasvim je prirodno da ni muškarci ni žene ne žele da otkriju sve karte na prvom sastanku. Obe strane su sklone preuveličavanju, a mnogi muškarci imaju i tendenciju da o određenim stvarima izreknu i po koju laž.

Prema istraživanju portala „YourTango“, ovo su najčešće teme o kojima će većina muškaraca „ulepšati istinu“:

Novčano stanje

Htele to da priznaju ili ne, žene često sude o muškarcima po stanju na računu i njihovoj mogućnosti da izdržavaju porodicu. Upravo zato, muškarci često imaju tendenciju da lažu o svojoj zaradi ili da se hvale automobilom, satom i sličnom imovinom, kako bi impresionirali potencijalnu partnerku.

Stambeno pitanje

Ako vam odmah na prvom sastanku prizna da živi sa cimerom ili sa roditeljima, verovatno vas neće preterano oduševiti. Zbog toga se može desiti da slaže da živi sam, a cimera predstavi kao prijatelja kojem čini uslugu da prespava nekoliko dana.

Viđanje sa drugim ženama

Ovo je zaista jedna od najučestalijih laži na prvom sastanku. Naravno da vam neće reći da je dan pre na vašem mestu bila druga devojka, ko još želi da se predstavi kao ženskaroš?

Fitnes navike

Načuo je da su vam jaki trbušnjaci slaba tačka, pa bi mogao da slaže da je baš na njima počeo da radi, pet puta nedeljno, u teretani (u koju verovatno nije ni učlanjen).

Poslednji raskid

Ako je on varao ili je učinio nešto slično u svojoj prethodnoj vezi, to vrlo verovatno nećete saznati brzo, a naročito ne na prvom sastanku.

Stvarne namere sa vama

Možda zaista želi da ostvari duboku povezanost sa vama, a možda to govori samo kako bi vas odveo u krevet. To je teško znati, posebno ako ga ne poznajete od ranije. Zato, ne budite naivne i pustite da se vremenom dobro upoznate, kako biste utvrdile da li on sa vama ima iskrene namere, ili je nešto drugo, površnije, u pitanju.