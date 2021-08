Maniri koji će odbiti potencijalnog partnera: Ove stvari nemojte nikako da radite na prvom sastanku

Pored razgovora za posao, izlasci sa potencijalnim partnerom s kojim biste da zaplovite u romatičnu vezu su jedina situacija u kojoj ste detaljno ispitani i gde pitanja ponekad mogu biti neprijatna, posebno ako vam ih postavljaju na prvom sastanku.

Ukoliko odlučite da vam prvi sastanak bude izlazak na večeru pritisak može da bude još veći, pa nije ni čudno da se ponekad mogu dogoditi greške koje odbijaju potencijalnog partnera.

Istraživanje na više od 2.000 osoba u Velikoj Britaniji otkrilo je koje stvari na sastancima mogu sasvim uništiti veče, a koje ga ulepšati.

Loši maniri za stolom bili su najgora navika koja je upropastila izlazak, a čak 83 odsto ispitanika izjasnilo se da im je smetalo kad ljudi ližu nož, koriste prste da bi prineli hranu ustima ili razgovaraju punim ustima.

Osim toga, smetalo im je proveravanje mobilnog telefona za vreme obedovanja, kao i držanje istog na stolu. Bili su skloni da zamere i uzimanje pauze za cigaretu, grickanje noktiju i izduvavanje nosa za stolom.

Dobra vest je da postoje i jednostavni načini da ulepšate sastanak.

Pomenuta studija pokazala je da 85 odsto ispitanika samo želi da njihov partner pokaže interesovanje za njih, a postavljanje pitanja je najbolji način za to.

Dobar kontakt očima takođe je veoma važan, kao i ljubaznost prema osoblju restorana.

Za mlade od 18 do 24 godine, pristojnost je glavna stvar koju traže, što ukazuje na to da su standardi za sastanke potencijalno niski, ako je to sve što žele.

Više od polovine ispitanika izjasnilo se da prvi sastanak ima veliki uticaj na to da li će se nastaviti da izlaze zajedno.

