Ojačajte imunitet uz pomoć ovih vodećih vitamina i minerala!

Zašto i koji vitamini i minerali su vam neophodni za očuvanje vašeg imuniteta saznjate upravo sada.

Vitamini i minerali nam pomažu da podignemo naš imunitet i pojačamo imuni odgovor, a zdrava ishrana bogata vitaminima je prva linija odbrane od virusa i bakterija koji vrebaju sa svih strana. Da biste znali kako adekvatno da se zaštitite i koje vitamine i minerale da unesete za jačanje vašeg imuniteta, predstavljamo drugu polovinu najznačajnijih vitamina i minerala, vezanih za jačanje imuniteta i bolji imuni sistem.

Vitamin B6 i imuni sistem

Poznat kao katalizator za reakcije više biohemijskih reakcija koje se odvijaju u imunološkom sistemu, vitamin B6 je jedan od najvažnijih imunoloških pojačivača u ishrani.

Vitamin B6 pomaže u poboljšanju imunoloških markera kao što su T-limfociti i neutrofili. Takođe proizvodi antitela za borbu sa štetnim bakterijama i virusima.

U jednoj studiji, dvonedeljna terapija visokog doziranja vitamina B6 (50-100 mg / dan), povećala je imunitet kritično obolelih pacijenata . Hrana bogata vitaminom B6 uključuje piletinu, ribu, džigericu, cela zrna i zeleno povrće.

Vitamin B12 i imuni sistem

Vitamin B12 je drugi vitamin B koji poboljšava imunitet, ali ne zaboravite da vitamini B rade u tandemu: stoga je dovoljan kompleks vitamina B da obezbedi pravilno snabdevanje njime.

Problem sa vitaminom B12, bar u očima vegetarijanaca, jeste to što se može naći samo u životinjskim proizvodima: jajima, mesu, školjkama i mlečnim proizvodima. Prema tome, savetuje se dodatak vitamina B12.

Nedovoljno vitamina B12 utiče na brojne procese, a što se tiče imuniteta, smanjuje broj vaših belih krvnih zrnaca, povećavajući vašu ranjivost na infekcije.

Vitamin C i imuni sistem

Da li vitamin C podstiče imuni sistem? Apsolutno. U stvari, to je jedan od najvažnijih antistresnih, detoksikacionih i antioksidativnih sredstava.

Vitamin C podstiče imunološku odbranu olakšavajući ćelijske funkcije urođenih i adaptivnih imunoloških sistema. Suplementacija vitaminom C takođe sprečava i leči respiratorne i sistemske infekcije.

Vitamin C štiti biološke biomolekule od oštećenja izazvanih toksinima i zagađujućim materijama.

Izvori vitamina C sadrže se nalaze u sledećim namirnicama: crvene i zelene paprike, brokoli, brusnica, jagode i crne ribizle. Dnevna doza vitamina C koja je potrebna za optimalnu imunološku funkciju je, prema kliničkim studijama, između 200 i 1.000 mg .

Vitamin D i imuni sistem

Vitamin D je verovatno najčešće pominjan vitamin za imuni sistem. Suplementi ovog vitamina su preporučeni za sve nas, naročito tokom jeseni i zime, kada je sunčeva svetlost oskudna.

Naš imunološki sistem se oslanja na vitamin D kako bi se osmislio antimikrobno oružje koje se bavi bakterijama i virusima. Baš kao i vitamin C, posebno je efikasan u sprečavanju infekcija respiratornog trakta.

Jedna stvar koja treba istaći je je da gojazne osobe zahtevaju veću dozu ovog vitamina. Takođe i pojedincima sa nedovoljnom težinom je neophodan vitamin D za postizanje optimalnog nivoa.

Drugi faktori koji utiču na naš imuni sistem:

Iako je ishrana u velikoj meri uticajna i na naš imunološki i prirodni zdravstveni status, ne treba zanemariti ostale faktore koji su u igri.

Poznato je da oni koji su rođeni prirodnim putem i uzimali majčino mleko putem dojenja uživaju viši nivo imuniteta od ostalih osoba sa kojima to nije bio slučaj. To je zato što naš mikrobiološki imunitet sazreva i ojačava bakterije koje su uzimane u rodnom kanalu, kao i od kolostruma (“prvo mleko”).

Drugi faktori koji utiču na imunitet uključuju nivo vežbanja, spavanje, unos šećera, unos alkohola, pušenje, izlaganje hemikalijama, teške metale i toksine i stres.

Naša starost, pol, istorija infekcije i genetika takođe mogu uticati na naš imuni sistem i učiniti nas manje ili više podložnim bolesti. Na nama je da se zaštitimo najbolje što možemo. Unošenje vitamina i minerala na dnevnom nivou je odličan način da predupredimo razne bolesti i viruse.

(1) Cheng CH1, Chang SJ, Lee BJ, Lin KL, Huang YC; “Vitamin B6 supplementation increases immune responses in critically ill patients”; Eur J Clin Nutr. 2006 Oct;60(10):1207-13. Epub 2006 May 3; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16670691

(2) “Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids”; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225480/

Autor: Pink.rs