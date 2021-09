Veoma opasan: Ovaj lek izaziva sterilitet kod 85 odsto muškaraca

Istraživači na tri univerziteta u Nigeriji proveravali su kako ivermektin, inače veterinarski lek (koji ljudi na svoju ruku piju protiv korone) utiče na mušku spremu. Podaci su pokazali da je čak 85 odsto muškaraca koji su uzeli ovaj lek za konje – ostalo sterilno, prenosi portal NewsChannel8.

Ivermektin se najčešće koristi protiv parazita kod životinja, a neki ljudi su ga uzimali za borbu protiv kovida, uprkos upozorenjima stručnjaka da to nikako ne rade.

Čak je tim povodom i Američka uprava za hranu i lekove (FDA) izdala saopštenje i istakla da nije odobrila ivermektin za tretiranje korone ni kod ljudi ni kod životinja.

Nedavno je i jedan američki lekar iz Oklahome apelovao na ljude da prestanu da uzimaju ovaj lek za lečenje koronavirusa.

Pacijentima je bio potreban hitan tretman u jedinicama hitne pomoći u bolnicama u Oklahomi posle predoziranja lekom, kazao je dr Džejson Mekileja.

Male doze ivermektina odobrene su za upotrebu na ljudima, ali ne i za lečenje kovida.

Arkansas Doctor Under Investigation for Allegedly Giving Ivermectin to Jail Detainees to Treat COVID-19 https://t.co/qOkSNF8MYd pic.twitter.com/5EKvoZKV5t