INTUICIJA vam može SPASITI ŽIVOT, evo kako

Ljudi nisu svesni da gušenjem, odnosno ignorisanjem intuicije često sebe dovode u opasnost, pre svega od donošenja pogrešnih odluka. Međutim, ako naučimo da je registrujemo i pravilno tumačimo njene signale, smeši nam se mnogo lepša sudbina.

Američki neuropsihijatar Roger W. Sperry, (koji je dobio 1981. godine Nobelovu nagradu za svoja istraživanja u području funkcije ljudskog mozga), dokazao je da je intuicija normalna funkcija desne polovine mozga, koja može sagledati i obraditi informacije u obliku slike. To je podsvesni um, kojeg imamo svi.

Poznati ruski psihijatar, profesor Dr. Mihail Vinogradov savetuje da ojačamo svoju intuiciju, jer nas ona štiti od bolesti. Kako kaže ovaj ugledni profesor, unutrašnji glas se sastoji od nekoliko elemenata:

To je neprimetna podsvesna obrada informacija, kao rezultat superbrzog analitičkog rada mozga. Obuhvata signale naših unutrašnjih organa, koje prima naša podsvest. Ovi signali se često transformišu u jarke slike u našim snovima (otuda nastaju snovi koji predskazuju bolesti ili druge događaje).

To je i duboka psihička veza s bliskim osobama i registrovanje talasa njihove bioenergije (često pogađamo misli i želje bliskih osoba). To je i naša osetljivost na pojedine kvantne i elektromagnetske oscilacije, koje nastaju pre nego što se nešto dogodi (po tom principu životinje osećaju da se približava tornado ili da će uslediti potres).

Američki psiholog Marsha Emery ustanovila je da ljudi, koji imaju razvijenu intuiciju, 5 puta ređe doživljavaju saobraćajne nesreće, 7 puta ređe od drugih stradaju od raznih povreda, 5 puta ređe od drugih dobijaju iznenadne infarkte, 3 puta manje od drugih pate od neuroza i napada panike, 2 puta ređe nego drugi ljudi dobijaju zarazne bolesti, uključujući grip i venerične bolesti. Bolest srca i krvnih žila dobijaju upola ređe nego drugi ljudi.

Utvrđeno je da 3% ljudi ima vrlo razvijenu intuiciju i da je svesno koristi, a oko 20% ljudi osluškuju i čuju svoj unutrašnji glas s vremena na vreme. Najjača intuicija je kažu, kod visoko kreativnih ljudi i umetnika.

Intuicija može zvučati jedva čujno, kao najtiši šapat. Ali, mi možemo da naučimo da je registrujemo i pravilno protumačimo signale. Dr Emery savetuje:

- Verujte svom osećaju koji vam kaže da ne bi trebalo da idete nekuda ili da razgovarate s nekim o stvarima važnim za vas. Obratite pažnju na “pehove” koji vam se događaju kad bi trebalo nekuda da idete: ispuštanje raznih predmeta, ne možete da pronađete ključeve, rukavice, torbu, kao da vas nešto ne pušta da izađete iz kuće. To vam intuicija govori da vam tamo, kuda ste krenuli, preti neka neprijatnost ili opasnost. Budite oprezni! Obratite pažnju na crteže koje nesvesno šarate po staklu automobila, ogledalu, papiru – dok razgovarate preko telefona. Zaobljeni oblici vam govore da će sve biti u redu, oštri i uglasti ukazuju na – alarm za opasnost. Vežbajte intuiciju na događajima iz sveta. Ako pratite vesti, radite to pažljivo i stvarajte svoju prognozu o daljem razvoju situacije.

Kad vam zazvoni telefon pogađajte ko vas to zove. Ključno je da – ne razmišljajte ni trenutak, već recite prvo ime koje vam padne na pamet i nemojte da se razočarate ako u početku ne pogodite. Kasnije, kad izvežbate intuiciju – znaćete nepogrešivo ko vas zove. Rešavajte razne logičke zadatke. Dok nam se razvija logika, razvijamo i intuiciju.

Psiholozi Thomas Condon i Aleksej Frolov savetuju da razvijemo i ojačamo našu intuiciju na sledeći način:

1. Naučite da prepoznate i osluškujete signale iz podsvesti

Psiholog Thomas Condon u knjizi “Moć intuicije” kaže, da signale intuicije ljudi osećaju na različite načine. Neko oseća lupanje srca, nekome bljesne slika u glavi ili oseća toplinu u želucu, neko ima čudan osećaj u grudima, zatim je tu igranje oka, zujanje u ušima, trnjenje prstiju.

Doktor savetuje: zapažajte te simptome, razmislite šta vam poručuju, da biste ih pravilno interpretirali. S vremenom, sprijateljićete se sa svojom intuicijom. On kaže: “Ja, na primer, lagano stežem šaku u pesnicu i “poruka” mi dolazi u obliku pojedinačnih reči”.

2. Otkrijte kako da uključite intuiciju u pravim trenutcima

Znajući tačno kako vaša intuicija radi, pokušajte da je koristite svesno. Postavite sebi neko jednostavno pitanje, s očiglednom odgovorom. Na primer: “Da li je strop u ovoj sobi beo?” A zatim obratite pažnju na svoj organizam, na deo tela odakle dobijate signal “DA!”, kao odgovor.

Čim primite poznati signal stegnite čvrsto svoju desnu šaku. Zatim postavite pitanje na koje je očigledan odgovor “NE”. Uočite negativan odgovor vašeg tela, pa stegnite čvrsto levu šaku. Ponovite vežbu više puta, svaki dan i uskoro će biti dovoljno da stegnete jednu ili drugu šaku, da bi vam se aktivirao mehanizam intuicije.

3. Dajte intuiciji slobodu

Tokom dana napravite što više raznih pretpostavki. Pokušajte da pogodite ime konobara u kafiću itd. Pokušajte da pogodite boju sledeće karte, koju vadite iz špila. Uzmite 10 listića papira. Svi bi trebalo da budu iste veličine i oblika, ali da je 5 u jednoj boji, a 5 u drugoj. Zatvorenih očiju složite listiće u dve grupe: “Levo su beli, desno su žuti!”

U početku će većina vaših pretpostavki biti pogrešna. Ne gubite nadu, ako ostvarite pravi kontakt sa svojom intuicijom i ako uporno vežbate, vaše pretpostavke će biti sve tačnije. Već kroz nedelju dana, među žutim listićima neće biti niti jednog belog.

