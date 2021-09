Pred nama je nedelja puna izazova: Na pomolu konflikti i preispitivanje emotivnih odnosa

Astrolog Jasmina Mrdalj predviđa šta nas očekuje do kraja nedelje.

Ovu sedmicu započinjemo Mesecom u Strelcu koji donosi akcenat na velikim planovima i vizijama, ali i na obrazovanju i zakonu. Možemo dobiti nova saznanja i informacije o smeru neke edukacije ili zakonskih obaveza.

U ponedeljak očekujte puno komunikacije, što može dovesti i do haosa i nesporazuma ukoliko ugovorite više obaveza u isto vreme. Previše dinamike dovodi do grešaka, konflikata i iscrpljenosti. Neke informacije koje stižu do vas nisu tačne. Proverite. Ne pokušavajte da bilo koga navodite na pogrešan smer i ne služite se neistinom. Imunitet biva slabiji, pojavljuje se umor.

Ova situacija produbiće se u utorak, kada imamo aspekt opozicije između Sunca i Neptuna. Osobe koje su na poziciji nemaju iskrene namere. Neko će pokušati da vas prevari. Dominantan je aspekt prevare, lopovluka i laži. Pad imuniteta. Širenje virusa. Stomak je preosetljiv. Zbog nesporazuma ulazite u sukob. Budite oprezni i izbegavate opasne ljude i opasne situacije. Povrede na radnom mestu. Povlačite se u sebe. Razum i logika se sukobljavaju sa intuicijom ili verom.

U sredu imamo značajnu promenu na nebu. Mars prelazi u znak Vage. To donosi aktivaciju emotivnih odnosa, braka, partnerstava i saradnji. Pokrećemo teme koje su povezane sa drugim ljudima, i postajemo svesni da se moramo prilagođavati i praviti kompromise, kao i činjenice da neke stvari ne zavise od nas.

Do 7. oktobra u partnerskim odnosima možete očekivati pomirenje, potrebu da se uspostavi balans i kompromis. Obe strane želeće da ostvare uspeh. To ne znači da će svi u tome uspeti. Tokom srede pripazite na svoje emocije koje mogu biti uzburkane uznemiravajućim informacijama.

U četvrtak ste emotivno distancirani i posvećujete pažnju dugoročnim ciljevima i planovima, kao i obavezama koje zahtevaju koncentraciju i fokus. Opterećeni ste brigama, starim problemima, preprekama i umorom. U popodnevnim časovima nastupa promena. Ovo je prilika za saradnju preko društvenih mreža i interneta. Stiže pomoć prijatelja. Kontakti predstavljaju važne resurse.

Petak nosi problematiku kroz finansije ali i bračne i emotivne odnose. Bićete bolno svesni odnosa koji su završeni ili se moraju završiti. Bićete inicijator tih promena ukoliko ste spremni da preuzmete odgovornost za svoj život ili će vas okolnosti suočiti sa neminovnosti promena kroz emotivni, bračni status ili novac. Nije dobar dan za podizanje kredita ili uzimanje pozajmice, kap ni za ulazak u vezu ili brak. Vratite dugove. Postite ili se odrecite nekih zadovoljstava. Kako imamo i povoljan aspekt između Sunca i Plutona, to nam daje podršku da napravimo krupne i radikalne promene u svom životu. Promene koje se tiču navika, zdravlja, radnog mesta i svakodnevnice, sada su podržane.

Kada se oslobodite nepotrebnog i suvišnog iz svog života, subotu možete da iskoristite za kreiranje svojih planova, donošenje jasnih odluka, i važnih dogovora. Imate jasnu viziju sopstvenog života u budućnosti, kao i dovoljno vere da započnete novim putem.

Nedelju završavamo pospano, teško ćemo se razbuditi, a tokom dana nećemo imati fokus. Ovaj dan provedite u uživanju i zasluženom odmoru. Ukoliko možete dan provedite u tišini, pored neke vode, sami ili sa najbliskijim osobama.

