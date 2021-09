CISTE OD A DO Š: Kako se dobijaju, koliko su opasne i na koji način se leče, objašnjava dr Ana Mitrović

Ciste od A do Š Bilo da su na grudima ili jajnicima, najvažnije je da ciste otkrijete na vreme, a to ćete uraditi samo ako redovno posećujete ginekologa.

Gotovo da ne postoji žena koja bar jednom na reproduktivnim organima ili grudima nije imala cistu. Ove takozvane tumorske promene uglavnom su bezazlene i prolaze spontano, ali ima i onih koje zahtevaju dugotrajno lečenje, a ponekad i operaciju. A šta o ovim ženskim, ginekološkim boljkama još treba da znate, objašnjava prof. dr Ana Mitrović Jovanović, ginekolog-akušer i načelnica Dnevne bolnice GAK „Narodni front“.

– Ciste se najčešće javljaju na jajnicima i dojkama, ali se mogu naći i pored jajnika i jajovoda, kao i u vagini. Ako je cista na ulazu u vaginu, govorimo o cisti Bartolinijeve žlezde, koja zna da bude veoma neprijatna – objašnjava prof. dr Mitrović Jovanović. Najčešće se javljaju u reproduktivnom periodu, ali ih dobijaju i sasvim mlade devojke i žene u zrelom dobu. – Svaka cista je različita, pa je i terapijski pristup različit. Nekad je dovoljno samo praćenje bez terapije. Nekad su rešenje kontraceptivne pilule, nekad progesteronska ili hormonska terapija, odnosno analozi GnRH, a nekad problem rešavaju samo antibiotici. Postoje i slučajevi kada ciste moraju da se operišu, i to prevashodno laparoskopski – navodi dr Mitrović Jovanović. Lekari, kaže, uvek pokušavaju da ciste izleče bez operacije. – Kod mladih žena svaka operacija oštećuje funkciju jajnika. Čak i prilikom najmanje invazivne laparoskopije uvek se ošteti i deo zdravog tkiva i smanji broj jajnih ćelija – ističe dr Mitrović Jovanović. Maligne ciste se pak retko javljaju kod mlađih žena, ali i to je moguće, zbog čega doktorka savetuje redovne posete ginekologu kako bi se bolest otkrila na vreme. – Maligne ciste se najčešće javljaju posle 40. godine, u šestoj i sedmoj deceniji života, i tada se primenjuju posebni onkološki protokoli.

Ciste na jajnicima

Na jajniku su najčešće vodene ciste koje nastaju kad u toku redovnog mesečnog ispuštanja jajne ćelije iz jajnika folikul u kome je ćelija bila ne pukne, već nastavi da raste. One ili nestaju same od sebe ili uz hormonsku terapiju. – U čokoladne ciste spadaju endometrioza, zalutala sluznica materice, dermoidne ciste i druge kompleksne ciste benignih i malignih karakteristika – kaže dr Ana Mitrović Jovanović. Najviše problema pravi cista Bartolinijeve žlezde, koja nije životno opasna, ali je vrlo bolna za pacijentkinju. – Kada se zatvori spoljašnji kanal te žlezde i nakupi gnojni sadržaj u njoj, ona se naglo uvećava, nekad čak do veličine pomorandže. Trajno rešenje je da se hirurški odstrani kapsula ciste kako se opet ne bi napunila.

Ciste na dojkama

Ciste na dojkama su veoma česte kod devojaka i žena u reproduktivnom dobu. Kad su pojedinačne, po pravilu su nešto veće i izolovane. Žene ih mogu same napipati ili ih otkriva lekar na kontrolnom pregledu. Međutim, mnogo su češće displazione mikrocistične promene, kada se u dojkama na ultrazvuku vidi više mikrocistica. Veličina im je najčešće pet-šest milimetara u prečniku. – Tačan uzrok nastanka cista na dojkama se ne zna. Svakako da hormoni značajno utiču na promene u tkivu dojke. Neke ciste na dojkama zahtevaju biopsiju, i tada radimo punkciju i sadržaj šaljemo na citologiju, dok se druge samo prate – objašnjava dr Ana Mitrović Jovanović. Ona savetuje samopreglede dojki jednom mesečno, i to odmah nakon ciklusa, kao i odlazak kod lekara specijaliste bar jednom godišnje, pogotovo ako žena ima više od 40 godina.

Autor: