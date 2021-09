Začinite svoj brak i vratite fazu medenog meseca – brzo i lako!

Bračnim parovima se čini da jednom kada zakorače u sferu monotonije u braku, da u njoj ostaju do kraja.

Ali istina je daleko od toga. I više je nego lako začiniti brak i učiniti da on deluje kao ponovljena epizoda medenog meseca. Čak i ako ste u braku duže vreme i ako vam deluje kao da jedan dan proživljavate iznova, ne treba da očajavate jer romantika može vrlo lako biti vraćena u priču o vašem braku.

Jer kao prvo, dovoljno je da postoji želja za promenom i popravkom stvari u braku, a uz prave savete poput ovih koje ćemo podeliti sa vama danas, vaš brak će procvetati.

ZAKAŽITE SVOM SUPRUGU SASTANAK U ZATVORENOM

Nema čak ni potrebe da napuštate svoj dom, ako želite da začinite svoj brak. U svom domu jednako možete da organizujete zanimljiv sastanak samo za vas dvoje. Predlog sa kojim ne možete pogrešiti je romantična večera i film po njegovom ukusu. Takođe možete napraviti i piknik na sredini dnevnog boravka, uz sveće i bocu dobrog vina.

PRISETITE SE LEPIH ZAJEDNIČKIH TRENUTAKA

Uzmite album sa fotografijama i zajedno ga prelistajte podsećajući se lepih trenutaka koje ste zajedno doživeli. Svaka slika nesumnjivo ima svoju priču, a to je izvrsna prilika da se prisetite svega što vam se u životu dešavalo. Možda vas pogled na neke fotografije dodatno inspiriše da isplanirate neko putovanje u danima koji dolaze.

KORISTITE MAGIČNE REČI

Složićete se sa nama da većina žena koja je deceniju ili dve u braku, više svom suprugu ne upućuje magične reče kao što su – volim te. Razlog je jednostavan, one pretpostavljaju da njihova voljena osoba to zna. Međutim, bilo da on to zna ili se pita da li je još uvek tako, važno je da to kažete. Od tih magičnih reči možete imati samo koristi.

NAĐITE VREME JEDNO ZA DRUGO

Biti zaljubljen i voljen su predivna osećanja, međutim jedini ubica tih osećanja je nedostatak kvalitetnog vremena za negovanje onog što delite sa voljenom osobom. Lako se izgubimo u užurbanoj svakodnevici koja nam nameće brojne obaveze i zanemarimo ono što je zaista važno. Jer na kraju krajeva čemu oprani sudovi, ispeglan veš i frižider pun hrane ako se kraj svog supruga osećate kao pored stranca.

OSMISLITE AKTIVNOSTI KOJE ĆE VAM POMOĆI DA SE ZAJEDNO OPUSTITE

Kada se osvrnete na nekoliko poslednjih godina svog braka verovatno ćete steći utisak da su proletele. Najtužnije u celoj priči je to što vreme ne možemo niti da vratim niti da usporimo. Ono što možemo jeste da pronađemo način da uživamo dok smo zajedno. Priuštite svom suprugu masažu na kraju dana koja će mu sigurno prijati i koja će makar na trenutak učiniti da svet ne izgleda haotično. Iskoristite mogućnost da se zajedno ujutro istuširate ili budete u kadi punoj pene.