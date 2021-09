"S*KS U MENOPAUZI JE BOLJI!" Srpska umetnica (74) progovorila o ODNOSU sa 20 godina MLAĐIM DEČKOM - imaju ga SVAKI DAN, evo kako to uspevaju

Navikli smo da je umetnica Marina Abramović uvek korak ispred drugih. Kroz svoju umetnost pomera granice, a svojim rečima nastavlja da ruši sve cenzure!

Izložbe Marine Abramović, koje se ovih dana odvijaju u Londonu, uzburkale su umetničke vode, a u sklopu promocije umetnica je razmenila pisma sa tajanstvenom književnicom današnjice, Elenom Ferante.Pored razmene mišljenja o umetnosti, delima i svakodnevim sitnicama, dame su se dotakle i teme s*ksa, naravno!

- S*ks mi je veoma važan. Uvek je bio! Mnogi ljudi misle da posle menopauze ženama više nije do s*ksa. A za mene je s*ks posle menopauze postao još bolji, jer ne moraš da brineš o neželjenoj trudnoći. Sada imam dečka koji je mlađi od mene 21 godinu. I to je fantastično! Nemam apsolutno nikakav problem sa tim što sam s*ksualno veoma aktivna. To me čini srećnom. S*ks vidim kao neophodnu životnu ravnotežu, uz dobru hranu, humor i radost spram života - napisala je Marina u jednom od pisama i time zaintrigirala sve.

Uticaj Marine Abramović, koja uskoro slavi 75. rođendan, decenijama je prisutan, a njen lik predstavlja neiscrpni izvor inspiracije mnogim ženama! One se više ne plaše izlaska iz sopstvene zone komfora i bez oklevanja se prepuštaju čarima života!

Autor: Pink.rs