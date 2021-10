Njih muškarci ne opraštaju: Pet najčešćih ženskih GREŠAKA tokom vođenja ljubavi

Muškarci se često žale da su njihove devojke suviše pasivne u krevetu.

Skoro svaki muškarac voli kada žena preuzme inicijativu, kada eksperimentiše i stavi mu do znanja da uživa u vođenju ljubavi sa njim.

Kako vaš muškarac ne bi razvio strah da vam ne odgovara kad je u pitanju seks, dobro je da znate koje su to najčešće greške koje prave pripadnice lepšeg pola.

1. Glumljenje orgazma

Većina žena je barem nekoliko puta u životu odglumila orgazam, najčešće kako ne bi povredile partnera. Ali ako to radite suviše često, sami sebi uskraćujete užitak. Među partnerima koji su dovoljno intimni za seks treba da postoji i bliskost za razgovor, što je preduslov da se stvari između vas poboljšaju.

2. Preterana briga o izgledu

Briga oko izgleda česta je među ženama svih uzrasta, a posebno je izražena kod seksa sa novim partnerom ili nakon što se ona malo udebljala. Izbegavanje određenih poza koje će istaknuti celulit ili podbradak ne samo da nemaju smisla, već ubijaju spontanost tokom vođenja ljubavi. Muškarcima je, kao i ženama, tokom vođenja ljubavi najprivlačnije samopouzdanje partnera.

3. Strah od eksperimentisanja

Žena svesna svoje seksualnosti, okidača želje i naravno svog tela, kao i načina na koji može postići užitak, partner je koji to isto može preneti svom partneru. Zbog društveno nametnutog stava da žene nisu toliko seksualne kao muškarci, one se same plaše da eksperimentišu i mogu izazvati osećaj griže savesti zbog prirodne stvari poput masturbacije.

4. Pasivnost

Insistiranje na jednoj pozi, očekivanje da on bude taj koji je u pokretu dok žena ne treba puno toga da “radi”, kao i očekivanje od njega da uvek dominira, stvoriće utisak nezainteresovane ljubavnice koja u seksu zapravo ne uživa. Vođenje ljubavi treba da bude aktivnost u kojoj su svi učesnici ravnopravni i jednako aktivni, a studije pokazuju da je upravo pasivnost ocenjena najgorom karakteristikom tokom odnosa.

5. Retko iniciranje

Očekivanje da, kao u srednje vek, muškarac bude uvek taj koji inicira odnos je loše i često deprimirajuće za muškarce. Oni se, baš poput žena, vole i žele osećati poželjno, a ne postoji ništa više privlačnije od ideje i dokaza da ih žena želi.