Da li nosite ISTU PIDŽAMU DUŽE OD 2 DANA? Sigurno ćete se ZGROZITI kad vidite KAKVU GREŠKU PRAVITE

Podaci govore da muškarci u proseku na 13 dana promene pidžamu, a žene na neverovatnih 17.

Bez obzira što većina žena ima pun ormar i obožava da kupuje odeću, pa su tu i brojne pidžame, brojne statistike i ankete govore da žene u proseku čekaju da prođe 17 dana pa da promene pidžamu.

Neverovatniji podatak je da muškarci, koji važe za one koji manje brinu o higijeni, čekaju manje dana, 13.

Mada je sve individualno, retko ko menja pidžamu dovoljno često jer naučnici kažu da bi čistu valjalo oblačiti svake večeri.

Evo nekih izuzetno neprijatnih posledica koje se mogu javiti ako ne menjate pidžamu svake večeri.

Stafilokoke

Većina ljudi na koži nosi malu količinu stafilokoka, bakterija koje se nalaze na koži, u nosu, ustima, i ne uzrokuju nikakve tegobe. No, ako noćima nosite istu pidžamu, broj ovih bakterija se povećava, a kroz ogrebotine mogu ući pod kožu i uzrokovati opasne infekcije. Redovno pranje pidžame trebalo bi da to spreči.

Grinje

Grinje se hrane mrtvom kožom, pa ih privlače vaš krevet i pidžama, koji su puni mrtvih epitelnih ćelija. Prljave pidžame privlače još više grinja, što može dovesti do respiratornih problema, posebno tokom sna.

Neugodan miris

Svi znamo da neredovno tuširanje i slabo održavanje higijene tela uzrokuju loš miris, a kako do toga ne bi došlo, potrebno je i da redovno perete pidžamu. Ona upija znoj tokom noći, a bakterije se naročito brzo razmnožavaju na mračnim i vlažnim mestima, te otuda neugodni mirisi. Čak i ako se svake večeri tuširate, nema koristi ako obučete prljavu pidžamu.

Nesanica

Spavanje u čistoj pidžami pruža vam osećaj svežine, udobnosti i pomaže da utonete u san. S druge strane, spavanje u prljavoj pidžami drži vas budnima celu noć jer će vaša koža biti masna i svrbeće vas. Osim toga, zbog grinja ćete otežano disati. To dovodi do hrkanja i drugih prekida sna, ali i do alergija.

Pad imuniteta

Ako konstantno nosite prljavu pidžamu, vaš imunosistem mora da se bori protiv stafilokoka, bakterija i virusa. To slabi vaše telo, što znači da ćete češće biti bolesni.

