ISPOVEST MAJKE RAZBESNELA JAVNOST: Muž zarađuje više i uvek mi TRAŽI RAČUNE za sve što kupim, ČAK I ZA PELENE

Mnogi brakovi su daleko od savršenog, ali se zna, da bi funkcionisali kako treba, prvo i osnovno je imati poštovanje i ljubav prema partneru.

Međutim, mnoge žene ne dobijaju od svojih muževa ono što bi trebalo, a jedna od njih je svoju tešku priču podelila sa javnosti i izazvala burne reakcije:

- Muž i ja oboje radimo. Ja sam stomatolog i radim za platu, on je menadžer s mnogo većim primanjima i bonusima. Imamo jedno dete od 3 godine. Ja svaki mesec potrošim celu svoju platu na hranu, režije, vrtić, vannastavne aktivnosti. Nisam bila kod frizera 5 meseci. Svaki put kad od muža tražim novac, jer sam zavrišla u minusu i pelene kupujem na kreditnu, on traži ispis računa, moje troškove, kritizira sve. Nisam savršena domaćica, ali se trudim, on mi zamera, a ja se to sve učim i lovim (kuvanje i ja smo stvarno na Vi, ali opet kuvam, pečem, pržim, njemu i maloj, pa nije zdravo, nije masno, nije toplo/hladno). Recite vi zaposlene emancipovane kućne žene, ako sve radite same, a muško je na poslu od 8-20, i samo donosi pare, a i to zapravo nikad ne da, čemu on služi? (Ne, ne mazi me, ne ne kupuje cveće i još nikad nismo bili na putu) pitam za drugaricu... - napisala je jedna žena na sajtu koji se bavi ispovestima i momentalno je dobila mnoštvo komentara:

Pa kako ne da za dete? Šta radi sa parama, štedi, troši? Lepo ti ne kuvaj i ne spremaj ništa za njega dok ne da pare. Kako si uopšte dopustila da traži ispis troškova, kako ti trošiš svoj novac? Traži ti njegov spisak na šta on troši. Ja se uvek zamislim kod ovakvih stvari, ima li tu ljubavi sa druge strane?

- A da kažeš tom magarcu da niste cimeri nego muž i žena koji imaju dete?! Kako bre ulazite u brak sa takvim papcima? Važi sto bih ga pustila da samo ja plaćam sve, koji će mi on moj, ako će da se ponaša kao Kir Janja, pa jos čovek i zanoveta?! Nogom bih ja to u dupe.

Raziđi se ti lepo od njega, dete za ruku. Pa će bar alimentaciju da ti plaća. Od njega nema vajde, niti će biti.

- Ne bi me iznanadilo da lik ima problema s kockom i da većinu svog novca prokocka. Kako je opisano, čini mi se kao školski primer prikrivenog kockara koji dobro zarađuje, ali i to potroši na svoju zavisnost i to vešto sakriva svojim kontrol frik ponašanjem prema tebi. Savet, malo proveri njegove ispise računa i tok trošenja novca. Čovek se iznenadi koliko ljudi s visokim primanjima imaju problema s porocima. - bili su samo neki od komentara.