'Mala Švajcarska' u našem komšiluku

Švajcarska je već jako dugo u vrhu najboljih zemalja za život i rad, 2019. godine je Švajcarska svrgnula Singapur sa ovog trona. No, to nas i ne čudi mnogo. A da li ste znali da se na samo 500 km od Beograda nalazi “mala Švajcarska”, kako meštani Međimurja nazivaju svoj kraj?

Međimurje se nalazi na oko 5 sati vožnje od Beograda, na krajnjem severu Hrvatske, graniči se sa Mađarskom i Slovenijom, dok je i granica Austrije vrlo blizu. Smestilo se između reka Mure i Drave, na mestu na kome se završavaju Alpi i počinje Panonska nizija. Baš ovde se nalazi prvo nalazište nafte u Hrvatskoj, najstarija naftna koncesija na svetu, izvor jedne od najboljih termomineralnih voda u Evropi, a čestice zlata koje se i danas ispiraju na sprudovima reka Drave i Mure, spadaju u one najčistije na zemaljskoj kugli. Iako bogato prirodnim resursima i ušuškano u pitomu prirodu, prema podacima pre izbijanja pandemije koronavirusa samo dva procenta bruto dohotka Međimurske županije dolazi od turizma, dok 98% obezbeđuje privreda. No, nije ovde u igri običan turizam, već pravi održivi turizam koji živi u ljubavi sa prirodom i u miru sa lokalnom zajednicom. Naime, maleno Međimurje se prostire na 750m2 a ima 750km uređenih biciklističkih staza, kao i ekološki karting koga pokreće vaša, a ne električna snaga. Zato je ovo sjajno mesto za aktivni turizam.

Ako na odmoru želite da budete aktivni, treba da znate da su Terme Sveti Martin prvi sertifikovani biciklistički i trkački hotel u Hrvatskoj! I ne samo to, one su i prvi Healthness resort u Evropi u kome se zdrave navike kombinuju sa čarima jedne od najboljih termomineralnih voda u Evropi.

Slogan ovih termi je „svet zdravih užitaka“ pri čemu je zdravlje orjentacija celog rizorta.

A kako “zdravlje na usta ulazi” 80% namirnica dolazi sa lokalnog područja i okolnih farmi i bašti. Tako ovde imaju pravilo “nula kilometara” prema kome se namirnice kupuju samo sa najbližih farmi, pri čemu zaposleni koji imaju svoja poljoprivredna dobra i proizvode hranu imaju prednost. To npr znači da ćete ovde pojesti samo domaće jaje, sir, popiti sveže domaće mleko koje nije videlo tetra pak. Pri tom, uzgoj hrane je zasnovan na konceptu biodinamičke poljoprivrede koga je izumeo Dr. Rudolf Štajner, poznati utemeljitelj antropozofije i waldorfske pedagogije, a koji je i rođen u Međimurju. Prema ovom konceptu ekološke poljoprivrede u proizvodnji hrane je zabranjeno korišćenje pesticida i bilo kakvih hemikalija, a kalendar setve zavisi od kretanja i pozicija zvezda i meseca u odnosu na planete. To nije sve – zaposleni su ovde napravili i biodinamički vrt o kome se svakodnevno brinu, pa gost može ubrati bilo šta od voća, povrća i začina i to pojesti za doručak. Najviše ovde slave batat, a Rudolfova batata, slatka krempita od batata koja se sprema bez jaja i šećera zaštitni je znak.

Ekološki održiv koncept ovog rizorta ogleda se i u tome što struja koja se u rezortu koristi dolazi iz obnovljivih izvora energije čime se smanjuje emisija Co2, ali i u tome što će svakog gosta u sobi, pored zdravih grickalica, dočekati i i mirisne sveće koje izrađuju zaposleni ovog rizorta i to od recikliranog ulja iz hotelskog restorana.

Ceo rizort leži na izvoru jedne od najlekovitijih termomineralnih voda cele Evrope. Istorija Termi Sveti Martin duža je od 100 godina i svoj početak duguje jednoj slučajnosti. Naime 1911. engleska naftna kompanija bušila je tlo Međimurja u potrazi za naftom, a umesto nafte, potekla je voda bagata sa čak 23 minerala. Ovo zdravlje iz dubina Panonskog mora danas se sliva u bazene Wellness centra The Temle of Life uređenog prema načelima filozofije Rudolfa Štjnera koja insistiraju na prirodnoj svetlosti i na oblim oblicima, pa u ovom hramu života nigde nećete pronaći prav ugao.

Ako ste mislili da je Švajcarska daleko, prevarili ste se, mala Švajcarska nam je u komšiluku. A ona ne insistira samo na ekonomiji, nego i na kvalitetu života koji spaja zdravlje i užitak .

