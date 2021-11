Izbor kafe otkriva SVE O KARAKTERU!

Većini ljudi je skoro nezamislivo da dan započnu bez barem jedne šoljice kafe. Bilo da volite domaću ili instant varijante, omiljeni jutarnji napitak može mnogo da otkrije o našoj ličnosti.

Naravno, namera nije da ikoga uvredimo, već da se našalimo. Ipak, znate kako kažu, u svakoj šali, malo istine. Evo šta vaša omiljena kafa govori o vašem karakteru:

Espreso

Ova kafa je brza i jednostavna, baš kao i vi. Ne okolišate, nego govorite ono što mislite i radite onako kako želite. Volite da budete glavni i kritikujete druge u želji da im “otvorite oči”. Nikad ne gubite vreme i ne poklanjate ga onima do kojih vam nije stalo, niti ga trošite na kafenisanje i tračarenje.

Dupli espreso

Vi ste tip osobe koja razmišlja logički. Vrlo ste praktični, niste podložni promenama raspoloženja. Sličan ste tip kao ljubitelj espresa, a kod vas su te osobine još izraženije. Vredni ste, imate jasne, koncizne ideje i na poslu dajete najbolje što možete.

Ristreto

Ristreto je zapravo skraćen espreso, odnosno, ista količina mlevene kafe, ali ekstrahovana finijim mlevenjem uz manje vode. Ipak, kako bariste širom sveta kažu, većina ljudi ne može oceni da li su dobili epsreso ili ristreto, odnosno, ne može jasno da utvrdi razliku. Zato se smatra da su takvi ljudi uglavnom oni koji vole da se razmeću “fensi” izrazima, te sebe smatraju izrazito sofisticiranim osobama, iako je istina daleko od toga.

Espreso sa mlekom

Ako pijete kafu s mlekom, možda imate problema sa donošenjem odluka. Opuštene ste prirode i kao rezultat, niste zabrinuti zbog preteranog analiziranja svake odluke. U stvari, vaša priroda je takva da dosta razmišljate i preferirate da vaša mašta razmotri sve opcije na ležeran način. Pošto pijete kafu s mlekom, vi volite udobnost. Vaša jutarnja kafa s mlekom samo je jedna od onih malih udobnosti koje čine život zaista vredan življenja.

Makijato

U pitanju je espreso sa “mrvicom” mleka, a oni koji naročito uživaju u ovoj vrsti kafe su dobro organizovani, sve rade i postižu na vreme, pouzdani su i odani. Vole da doziraju zadovoljstva, ali ne preteruju sa njima.

Late

Vi ste neko ko uživa u komforu, ali i neko ko voli da udovoljava ljudima. Baš kao i vaš late, želite da ublažite “gorčinu života”. Opušteni ste, pouzdani, realni, ali imate problema sa donošenjem odluka. Uživate u jednostavnoj životnoj udobnosti. Moguće je da ste vlasnik mačke, piše na portalu Equity Bank.

Kapućino

Ako uvek birate kapućino, znači da ste romantična i optimistična osoba, sofisticirane prirode. Kreativni ste, maštoviti, sanjalački nastrojeni, pomalo tajanstveni. Problem je što su vam ciljevi kratkoročni, a i od njih brzo odustajete. Često ste nerealni, ne samo kada analizirate druge, već i o sebi imate pogrešnu sliku.

Irska kafa

Bariste širom sveta se slažu – ljubitelji irske kafe, uglavnom spadaju u “legende” koje ostavljaju velike napojnice. Glasni su, zanimljivi, neposredni. Ipak, znaju da preteraju, te ako malo više preteruju sa naručivanjem ovakvih kafa, moguće je da imaju problem sa pićem, prenosi Dejli Mejl..

Instant kafa

Ako spadate u one ljude koji vole da mućkaju Nes ili neku drugu vrstu kafe tog tipa, uglavnom spadate u one koji nemaju previše ni vremena ni strpljenja za pripremanje kafe, čekanje kod šporeta dok provri i slično. Sa druge strane, smatra se da ovakav tip osoba nije preterano marljiv, ali su ambiciozni i žele da bez previše truda ostvare ciljeve. Uvek igraju u timu, nisu solo igrači, upravo zato što bi u solo varijanti do izražaja došle mane i lenjost. Ipak, u društvu su voljeni, jer su veoma zabavni i veseli. I najbitnije – uvek imaju vremena za kafenisanje.

Domaća (turska) kafa

Ovi ljudi nemaju vremena za “nesove, makijata i ostale besmislice, jer to nije kafa”. I kod njih se zna – domaća, malo jača, sa ili bez šećera, pa natenane. Oni više od svega vole da tu jutarnju kafu “otegnu”, uživaju sami sa sobom, te ne bi trebalo da ih uznemiravate dok ne završe sa prvom šoljom.

Sa njima nema šale, znaju šta, kad i gde hoće, te se za njih može reći da su veoma odsečne osobe.

Bela kafa

Volite i dalje belu kafu? Pa, može se reći za vas da ste veliko dete. Sa jedne strane, moguće je da se radi o osobi koja je jako privržena porodici, a sa druge strane, Petar Pan koji ne želi da odraste.

Uživate da uz svoju belu kafu pojedete čokoladni keks ili da u nju čak ubacite koju kockicu čokolade. Sve u svemu, veoma ste prijemčiva osoba.

Ledena kafa i frapućino

Od kako su se i kod nas pojavile različite vrste kafa i moka, pogotov sa različitim topinzima, izdvojili su se oni koji ih prvi moraju naručiti, probati, slikati…

U većini slučajeva, ovakvi tipovi osoba idu u korak sa trendovima i vole da isprobavaju nove stvari. Često su veoma kreativni, ali umeju biti i površni.

Filter kafa

Iako ovakav tip kofeinskih napitaka još uvek nije kod nas popularan kao u Americi, primera radi, osobe koje ovako počinju dan spadaju u onaj tip ljudi koji voli da je sve pod konac. Veoma ste pouzdani i odani i uvek vam se može verovati. Takođe, o vama niko ne govori loše i ljudi vas, zbog vaših karakternih osobina, jako cene.

Ipak, ukoliko imate prijatelja koji voli da pije frapućino, neće vam biti lako da ispratite njegove naglo donete ideje, ali ćete ipak nešto od toga preko volje učiniti – i verujte, na kraju ćete se odlično provesti, pišu na portalu marsyly.com.