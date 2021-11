Ćerke od majki uče ČETIRI VAŽNE stvari o životu - BUDITE DOBAR PRIMER!

Mame su, naročito u prvim godinama života, blisko vezane za dete, pa je potpuno očekivano da deca od njih najviše uče. Često slušamo kako devojčice oponašaju mame, pa su i situacije u kojima one imitiraju majke vrlo česte.

Šta ćerka uči od majke?

Šminkate se, sređujete, pripremate, a vaša ćerka pored vas pokušava da radi isto to u svom ogledalcetu. Da, mame su uvek najbliži uzor koji dete ima.

Ne smemo da zaboravimo da decu, nekad i nesvesno, učimo stvarima koje će koristiti celog života. Ove četiri stvari ćerke uče od svojih majki.

Kako da se brine o sebi

Vi ste primer i model ponašanja svom detetu. Ako vodite računa o sebi, svom zdravlju i izgledu, vaša ćerka će verovatno raditi isto to. Od šminkanja, garderobe, pa sve do nekih većih stvari, poput brige o svom zdravlju, ona pronalazi primer u vama. Obratite pažnju na to kakve su vam navike po pitanju ishrane, fizičke aktivnosti, odlazaka lekaru – razmislite da li želite da vaša ćerka bude takva.

Kako da voli sebe

Naš zadatak je da naučimo decu koliko su vredna i zašto je važno da se na pravi način brinu o svom zdravlju. Devojčice su često te koje će pratiti mamin primer. Naučite je da je zdrav način života važan. Bez obzira na to šta drugi kažu, ona mora da nauči da voli sebe, svoje telo, svoje talente. Ne treba da se meri prema drugima, već prema onome što sama želi. Mora da zna da je savršena baš takva kakva je, a majke su najbolji učitelji.

Kako da se ponašaju prema drugim ljudima

Deca prate sve, od toga kako sa prijateljima ogovarate druge, do toga kako se ponašate kada ste u društvu. Iako se nekada ne čini tako, ćerka će "kupiti" vaše obrasce ponašanja. Ako je stalno bila pored majke koja traži zamerke drugima, verovatno će i sama raditi isto. Zato je važno da se potrudite da detetu pokažete kako biti pristojan i dobar prema drugima.

Kako treba da izgleda ljubav

Ovome ih, zapravo, ne učite samo vi, već i vaš partner. Dete promatra kako se tata odnosi prema mami, ali i mama prema tati, i na osnovu toga gradi sliku ljubavi u svojoj glavi. I kada ne očekujete, u nekim običnim, svakodnevnim stvarima, poput pripreme doručka, dete posmatra kako izgleda vaš odnos. Kasnije će u životu tražiti sličnog partnera, zato se potrudite da budete ono što biste voleli da bude i vaše dete.