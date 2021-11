Ako ste se ovako upoznali imate najviše šanse za razvod - i GODINE SU VAŽAN FAKTOR

Način na koji se upoznajete sa partnerom može biti u uskoj vezi sa tim koliko dugo ćete ostati zajedno.

Novo istraživanje britanske „Meridž fondacije“ ispitalo je mišljenje ljudi koji su (bili) u braku, kako su upoznali svog partnera, a rezultati su pokazali da je veća verovatnoća da će se brakovi brzo završiti kod onih parova koji su se upoznali putem društvenih mreža. Postoji verovatnoća da će se razvesti tokom prve tri godine zajedničkog života, prenosi tuzlanski.ba.

Ispitano je 2 000 ljudi. Oko 12 odsto parova, koji su se upoznali preko interneta, razvelo se posle tri godine od sklapanja braka. S druge strane, osam odsto je onih koji se znaju još od fakultetskih dana, šest odsto je razvedenih koji su se upoznali na poslu. Samo dva odsto ispitanika, koji su se upoznali preko porodica, razvelo se posle tri godine.

Stopa razvoda za svaku skupinu raste kako godine prolaze. U prvih pet godina braka, parovi koji su se upoznali putem interneta i dalje su oni koji će se najverovatnije razvesti, sa 15 odsto ispitanika. No, stopa razvoda parova koji su se upoznali na poslu ne zaostaje mnogo i iznosi 13 odsto. A u prvih 10 godina braka, razvode se parovi koji su se upoznali na poslu znatno nadmašuju one kod internetskih spojeva i to 24 do 20 odsto.

S 15 odsto odnosno 13 odsto, parovi koji su se upoznali preko prijatelja i porodice, kao i parovi koji su se upoznali u školi imaju najmanju verovatnoću da će se razvesti tokom prvih 10 godina zajedničkog života.

Autor studije Heri Benson piše u svom zaključku da su takvi partneri “relativni stranci”.

“Prikupljanje pouzdanih informacija o dugoročnom karakteru osobe sa kojom izlazite ili se venčate je očito teže za parove koji se susreću na internetu bez doprinosa zajedničkih prijatelja ili porodice”, piše Benson.

“Za internetske parove, društvene veze između porodice i prijatelja moraju se formirati od nule, a ne biti dobro uspostavljene godinama ili čak decenijama“, piše tuzlanski.ba.

Međutim, ovi problemi nisu nepremostivi, pogotovo ako se na njima vremenom radi.

“Činjenica da dodatni rizik nestaje nakon prve tri godine braka ukazuje na važnost društvenog kapitala koji se dugoročno uspostavlja kroz porodicu i prijateljstvo.”