'STIGLA MI JE PORUKA OD NEPOZNATOG MUŠKARCA, nisam je ni otvorila, a onda je usledila RAŠOMONIJADA!'

Obrisala je Fejsbuk sa tableta, ali ni to nije pomoglo...

Uplašena da njen partner prati sve što radi na svom mobilnom telefonu, nakon što je dao bizaran komentar o jednom od njenih prijatelja, jedna žena se požalila na forumu.

- Imam nekoliko muških prijatelja, ali nikada se između nas nije dogodilo ništa što prelazi granice prijateljstva, ali mom partneru je to uvek smetalo. On misli da žene i muškarci ne mogu biti prijatelji, već samo čekaju trenutak kada će se "spanđati" - započinje ona, prenosi "Miror".

Međutim, u poslednje vreme kada god razgovara sa nekim od ovih prijatelja njen partner uvek da komentar tipa "pričala si sa svojim drugim momcima" i zbija šale u vezi osobe sa kojom se dopisuje.

- On je to oduvek radio, ali mi je trebalo vremena da povežem činjenicu da on to uvek govori kada se stvarno dopisujem sa njima! Nije to svaki dan, ponekad je jednom ili dva puta mesečno, ali on uvek pogodi! Kako bi mogao da zna, a da mi ne čita poruke? Pre godinu dana sam dobila poruku od momka sa kojim čak nisam ni bila prijatelj, pa je nisam videla, a moj partner je poludeo "jer se dopisujem sa drugim muškarcima", nisam znala o čemu priča, ali sada mi je jasno. Odmah sam obrisala Fejsbuk sa tableta, a od telefona se ne odvajam, pa nije mogao da pročita poruke. Da li mi prati telefon? - upitala je anonimna žena.

Mnogi korisnici su komentarisali da njen partner možda ima lozinku i pristupa njenom profilu na drugom uređaju, dok se većina složila da ipak samo čita poruke.

- Ovo mi se desilo sa bivšim koji me je zlostavljao. Imao je sve moje lozinke. Hitno ih menjajte, a ako se to i dalje bude dešavalo u pitanju je špijunski softver - posavetovao je neko.

