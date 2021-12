MASTURBACIJA JE LEKOVITA: Evo šta se DEŠAVA sa ORGANIZMOM nakon samozadovoljavanja, EFEKTI će ti se DOPASTI

Zdravo je za srce, na prvom mestu.

Vaš muškarac je već dugo odsutan ili nije spreman toliko često za seks kao vi ili u krajnjem slučaju nemate partnera. To nije razlog da ne priredite sebi orgazam svaki put kada to poželite, a evo kako se to odražava na zdravlje organizma.

Popravlja zdravlje srca

Dokazano je da orgazam kod žena može popraviti zdravlje srca. Tačnije, izraelska studija iz 1976. godine, sprovedena na oko 100 ispitanica, pokazala je da su žene, koje su imale veći rizik od bolesti srca, isto tako doživljavale i manje orgazama. Iako to ne znači da možete prestati s vežbanjem i rekreacijom, masturbacija je vrlo koristan dodatni način da zaštitite svoje srce.

Tokom orgazma otpušta se hormon oksitocin, zbog kog se "osećate smireno i opušteno", tvrdi Ian Kerner, seksualni i porodični terapeut, a takođe i autor knjige "She Comes First".

- Tokom orgazma dolazi do smanjenja stresa i takav neurohemijski učinak uvek nas može opustiti - dodaje Ian.

Odličan lek protiv akni i bubuljica

Oksitocin smanjuje nivo kortizola u telu, koji je hormon stresa i zbog kog vam koža može biti oštećena i crvena. Smanjenjem stresa čisti vam se lice, zbog čega će biti manje šanse da vam izbiju dosadne bubuljice.

Pomaže da lakše zaspite

Karner tvrdi da sledeći put kad vas muči nesanica umesto tableta za spavanje isprobate masturbaciju.

- Tokom orgazma otpušta se hormon prolaktin, koji deluje kao prirodno sredstvo za uspavljivanje - objašnjava Ian.

Vaše intimne delove održava zdravima

- Važno je da koristite i razgibavate mišiće međice i karlice tokom čitavog života, da bi primarnu seksualnu funkciju održavali na optimalnom nivou - tvrdi Bram.

Tokom masturbacije taj deo vašeg tela se zagreva zbog većeg dotoka krvi.

