To što ste LOŠI U PAKOVANJU POKLONA je dobro? Evo šta kažu naučnici

Pošto je Nova godina udaljena samo 10 dana, možda ćete svoje slobodno vreme provoditi gledajući tutorijale o pakovanju poklona, u nadi da će vaši pokloni izgledati savršeno.

Ali ako jednostavno ne možete da savladate umetnost dobijanja prave količine papira oko poklona, onda se ne plašite. Zato što oni od nas koji ne mogu da naprave divan poklon sa trakama i šljokicama, ipak učestvuju u prazničnom veselju i daju doprinos svojim neurednim pakovanjima.

Iznenađujući rezultati

Prema studiji pod nazivom Presentation Matters: The Effect of Wrapping Neatness on Gift Attitudes, oni koji su loši u pakovanju zapravo donose više radosti svojim voljenima od onih koji mogu da učine da poklon izgleda uredno i glatko.

Pročitajte još:Kako proslaviti PRVI DAN ZIME bez snega: 4 ideje koje mame osmeh na lice

Kao deo studije, istraživači su pitali ljude šta osećaju kada im se daju različite upakovani pokloni - uredni i neuredni. Istraživači su otkrili da su učesnici smatrali da su loše upakovani pokloni mnogo dražesniji od onih koji su izgledali profesionalno.

Autori studije, Džesika M. Riksom, Erik M. Mas i Bret A. Riksom, rekli su: „Dok davaoci poklona obično umotavaju poklone pre nego što ih ponesu, malo se zna o uticaju načina na koji je poklon umotan na primaoce stvara očekivanja i stavove prema onome što se krije unutra.

„Tvrdimo da kada primaoci otvore poklon od prijatelja, manje vole kada ga je davalac uredno umotao, a ne traljavo, a mi se oslanjamo na teoriju o nepotvrđivanju očekivanja da bismo objasnili efekat."

„Konkretno, primaoci postavljaju veća (manja) očekivanja za uredno (neuredno) upakovane poklone, što otežava (olakšava) da pokloni ispune ta očekivanja, što dovodi do efekata kontrasta koji dovode do manje (više) pozitivnih stavova prema poklonima kada se poklon odmota“.

Postoji i druga grupa ljudi

Međutim, kada je reč o darivanju ljudi koji su poznanici, a ne bliski prijatelji, rezultati su bili malo drugačiji, a prezentacija je bila važnija.

Dakle, ako spemate poklone za Novu godinu svojim voljenima, ne morate previše da brinete o tome koliko su dobro umotani, jer vam sam poklon pomaže da širite praznično veselje i biće im drago što ste probali. Međutim, kada je u pitanju kancelarijski Tajni Deda Mraz, možda biste želeli da razmislite o tome da se malo više potrudite sa svojim poklonom.