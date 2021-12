Kako zajedničko spavanje može pomoći bebi i roditeljima

Dok jedni smatraju da je roditeljski krevet mesto gde beba pripada drugi tvrde da je to nebezbedno. Istina je negde na sredini. Ovo su prednosti i mane zajedničkog spavanja bebe sa roditeljima.

Pitanje zajedničkog spavanja bebe i roditelja je predmet oprečnih stavova kako među roditeljima tako i među predijatrima.Prednosti i nedostaci ovakvog načina spavanja mogu pomoći u donošenju najbolje odluke, ali i razbiti neke predrasude.

Američka Pedijatrijska akademija (AAP) je izašla sa jasnim stavom da roditelji nikada ne treba da dozvole bebi da spava u njihovom krevetu zbog rizika od gušenja i sindroma iznenadne dečije smrti kao i drugih rizika vezanih za spavanje. Međutim po podacima jednog drugog istraživanja, šansa da beba doživi iznenadnu smrt u roditeljskom krevetu je 1:16400.

Protivnici spavanja bebe u roditeljkskom krevetu kao argument navode još i mogućnost stvaranja zavisnosti od spavanja sa roditeljima, higijenske razloge i slično.

Sa druge strane, ponekad je stavljanje bebe u roditeljsku postelju jedini način da se roditelji odmore ili beba umiri.

Pitanje zajedničkog spavanja ima veze i sa kulturološkim razlikama. Dok je kod nekih naroda ovo uobičajeno za druge je potpuno neprihvatljivo.

Stvari prosto nisu crno-bele i zahtevaju malo više tolerancije u poimanju stvari.

Prednosti zajedničkog spavanja beba sa roditeljima



Benefiti ovakvog načina spavanja su praktične prirode prirode ali i emotivno blagotvorni za obe starne:

- Roditelji su u svakom trenutku dovoljno blizu da odgovore na bebine potrebe.Nekada je to samo dodavanje izgubljene laže ili malo nežnosti, ali i u ozbiljnijim situacijama ukoliko beba bljucne mleko i zakašlje se ili slično. Te sitne potrebe bebe tokom sna oduzimaju mnogo energije roditeljima koji već malo spavaju. Beba u zajedničkom krevetu štedi energiju koju mnogobrojna ustajanja zbog sitnica itekako kradu.

- Olakšava majkama koje doje noćna hranjenja. Čak se smatra da blizina bebe podstiče laktaciju. Ovo je posebno važno za majke koje nisu u mogućnosti da tokom dana provedu puno vremena uz bebu. Zajedničkim spavanjem, donekle se nadoknađuje odsustvo dnevnog kontakta. Naravno, u našim uslovima majke su uglavnom godinu dana uz novorođenče, ali tokom dana svejedno zbog ostalih obaveza nisu fizički toliko bliske sa detetom.

- Stvara neophodnu bliskost koja je vrlo važna za pravilan razvoj beba. Naime, majke instiktivno imaju potrebu da budu blizu novorođenčeta.Fizički kontakt i dodir kože o kožu deluje umirujuće na bebu. U prvim mesecima života kada grčevi ometaju san i uzrokuju plač i nervozu, fizičko prisustvo roditelja je neobično važno.Deca se osećaju sigurnije i zato imaju bolji san.

- Učvrvšćuje emotivnu vezu roditelja i bebe.

- Majka uspeva bolje da se naspava što je opet važno za njeno psihofizičko stanje i laktaciju.

- Pomaže bebi da lakše zaspi.

Kroz istoriju je u mnogim kulturama postojala praksa deljenja kreveta bebe i roditelja.

U kom uzrastu beba može spavati u zajedničkom krevetu sa roditeljima?

Generalno, ne postoji uputstvo koje precizira koji je to uzrast kada se beba može staviti u krevet odraslih.Na roditeljima je da procene i praktikuju zajedničko spavanje onda kada im je to potrebno.

U prvom mesecu života novorođenče je isuviše nežno i tek se adaptira na spoljašnji svet van majčinog stomaka. Uz to, zdrave bebe u prvom mesecu života samo sisaju i spavaju i uglavnom još ne pokazuju potrebu za dodatnom pažnjom i bliskošću.

Drugi bebin mesec je već period koji je kod većine beba obeležen grčevima. Tada će poremećaji sna postati izvesni. U tom uzrastu za roditelji i bebu je korisno zajedničko spavanje. Fizička bliskost će umiriti bebu a roditeljima uštedeti mnoga ustajanja tokom noći.

Do kada ovaj model spavanja treba da traje opet je nejasno. Međutim postoje preporuke o bebiinom spavanju u roditeljskoj sobi. Po jednima je to do 6 meseci života, po drugima do prvog rođendana. Bilo kako bilo, tada prestaje deljenje kreveta sa roditeljima.Međutim, povremene posete bebe ujutru nakon buđenja ili pred spavanje, fizički kontakt u vidu maženja i držanja bebe su potrebni i blagotvorni i za roditelje i za bebu.

Bezbedni načini zajedničkog spavanja

Zajedničko spavanje bebe i roditelja ne mora biti stalna navika i može se upražnjavati samo ponekad kada je beba uznemirena i ne uspeva da zaspi ili je majka jako umorna.

U slučaju da beba deli krevet sa roditeljima povremeno ili stalno ove mere predostrožnosti se moraju ispoštovati:

- Beba uvek treba da spava na leđima

- Bebu obući u minimalnu količinu odeće kako bi se izbeglo pregrejavanje

- Ne ostavljati bebu da spava sama u krevetu za odrasle

- Beba ne treba da spava na mekanoj podlozi, mekanom dušeku ili sofi ili vodenom krevetu. Roditeljski krevet mora imati tvrd dušek da bi beba smela da spava na njemu.

- Uzglavlje mora biti ravno i glatko bez rupa, proreza i oštrih ivica.

- Paziti da pokrivač ne pokrije bebinu glavu.

- Ukloniti ukrasne jastuke, mekane pokrivače i druge nepotrebne predmete iz kreveta. Ostaviti samo neophodno.

- Ne spavati sa bebom na grudima

- Uveriti se da u krevetu za odrasle ima dovoljno mesta za bebu.

Izbor posteljine za zajedničko spavanje sa bebom



Krevet za odrasle u kome spava i beba mora uvek biti besprekorno čist. Posteljina se mora menjati jednom nedeljno. Mora biti izrađena od prijatnog pamučnog materijala koji se dobro održava. Valja je uvek peglati nakon pranja. Navlaka za dušek mora biti glatko zategnuta bez nabora koji bi žuljali ili stvorili opasno mesto za bebu.Roditelji koji spavaju sa bebom moraju voditi računa o svojoj besprekornoj higijeni prilikom odlaska na počinak.

Nedostaci zajedničkog spavanja sa bebom

Iako će u prvim mesecima života bebe ovo izgledati kao najudobniji način da se pregura noć, zajedničko spavanje roditelja i bebe ima i niz nedostataka koji u potpunosti daju za pravo protivnicima ovakvog načina spavanja:

- Dete može razviti zavisnost od spavanja sa roditeljima. Jednostavnije rečeno može se navići i prosto neće moći da zaspi u svom krevecu na isti način kao što neće moći da zaspi bez laže, bez flašice mleka, ljuljanja ili bilo kog drugog pomoćnog sredstva za padanje u san.

- Bebino vreme za odlazak na počinak ne odgovara i roditeljima. Nakon što je beba zaspala oni bi konačno mogli odvojiti malo vremena za sebe. Kada ipak pođu na spavanje ometaju bebin san ili je probude.

- Kvalitet roditeljskog sna će trpeti. Teško da se dve odrasle osobe između kojih spava majušno biće mogu u potpunosti opustiti. Uvek postoji briga da se u snu jedan od roditelja može nezgodno okrenuti i ugroziti bebu.

- Emotivni život partnera trpi. Nakon rođenja bebe, euforije, brige i umora, partnerima je potrebno da povrate svoju bliskost. Beba koja je stalni gost u njihovom krevetu neće doprineti kvalitetnom emotivnom životu partnera.

Nekada su jednostavno uslovi životi to što određuje mesto bebinog spavanja. Pravilo je da nema pravila - svako se roditeljstvu prilagodi na svoj način. Važno je samo da bude bezbedan.

Autor: