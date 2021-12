5 znakova koji ukazuju na to da ste mnogo više od prijatelja

Većina muškaraca će priznati da nije uvek lako biti prijatelj sa ženskom osobom, a da sve ostane na tome.

Mnogi ljudi veruju u to da muško - ženska prijateljstva ne postoje i da je sigurno da bar jedno od dvoje u tom odnosu gaji neka dublja osećanja. Ipak, postoje mnogi slučajevi koji opovrgavaju ove tvrdnje. Bilo kako bilo, većina muškaraca će priznati da nije uvek lako biti prijatelj sa ženskom osobom, a da sve ostane na tome.

Ukoliko ste se i same našle u ovakvoj situaciji i nekada se zapitale da li ste vi više od prijatelja, možda će vas sledeći znaci uveriti da ne grešite.

Čak i ako vam nije otkrio još uvek svoja osećanja, postoje jasni znaci u njegovom ponašanju koji vam mogu otkriti da li gaji nežna osećanja prema vama.

1. Uvek ima vremena za vas



Svakako ako vam je neko prijatelj, logično je da se viđate sa njim i pravite zajedničke planove za druženje. Ali ako on gaji prema vama romantična osećanja pobrinuće se da uvek pronađe vreme u toku dana za vas, koliko god zauzet bio.

Muškarac kog zanimate uvek će vas staviti na prvo mesto svojih prioriteta.

2. Trudi se da vam ugodi

To mogu biti i svakodnevne sitnice, od sipanja kafe u vašu omiljenu šolju do toga da se trudi da vas nasmeje ili vam uvek pušta muziku koju volite dok se vozite kolima.

Ako uvek bira mesta za koja zna da će vam se sigurno dopasti, a izbegava stvari koje vam ne prijaju pokušava da promeni, situacija je prilično jasna.

3. Zaštitnički je nastrojen

Ako želite da znate šta on oseća prema vama obratite pažnju na njegovo ponašanje u vašoj blizini. Da li na mestu punom drugih muškaraca uvek zauzima zaštitnički stav? Da li staje u vašu odbranu kada vam neko dobaci loš komentar? Takođe, ako ne dozvoljava da loše pričate o sebi to je znak da mu se sviđate.

4. Pokušava da ostvari intiman kontakt sa vama

Možda na to nikad ranije niste obratili pažnju ali ako on u poslednje vreme ima običaj da vas uhvati za ruku, nežno pomiluje po kosi, skloni vam pramen sa lica ili vas zagrli, to su znaci da prema vama gaji romantična osećanja i da ne želi da budete samo prijatelji.

5. Poverava vam svoje najveće tajne

Ako je vaš prijatelj zainteresovan za to da mu vi budete više od prijatelja, on će početi sa vama da deli svoje najveće tajne. Na to će ga navesti poverenje koje ima prema vama i činjenica da ga njegova osećanja navode da želi da produbi vezu sa va

