Šta se događa u vašem telu ako spavate manje od šest sati?

Dobar san izuzetno je važan kako bi ostala zdrava, to svi znamo. Ali, moramo li odmah paničariti ako ponekad ne spavamo dobro ili jednostavno ne spavamo dovoljno?

Lekar interne medicine i istraživač spavanja u Interdisciplinarnom centru berlinskog Charitéa, Ingo Fice, zna odgovore na ova i druga pitanja. Između ostalog, održava seminare o spavanju za menadžere – a krajem 2019. godine izdao je knjigu na temu nedostatka sna.

Šest sati sna? Zbogom, koncentracijo!

Većina ljudi spava sedam do osam sati noću – dovoljno vremena da budu u formi i produktivni tokom dana. Ako ne stignete da toliko odspavate, to može brzo postati vidljivo: svako ko spava manje od šest sati samo jednu noć, lošiji je u testovima koncentracije. Fice naglašava da je dobar san čak važniji za poslove u kojima se računa mentalni efekat, nego za fizički zahtevne poslove, piše Miss7.

Ima i onih koji „kratko spavaju“ i osećaju se odmorno nakon pet do šest sati, ali oni su izuzetak. To isto važi i za tipove koji „kasno ustaju”“ – pogođenima je potrebno devet do devet i po sati sna svake noći. Bilo kako bilo, možemo reći jesmo li dovoljno spavali po tome što se osećamo odmorno, brzo se pokrenemo i ne patimo od ponovnog umora tokom dana.

Šta loš san čini vašem zdravlju?

Osim poremećaja koncentracije, koji se mogu pojaviti nakon noći s malo sna, s vremenom se povećavaju rizici od mogućih bolesti, smatra Fice. Možda ćete „tek“ primetiti da dva meseca lošije spavate jer ste razdražljiviji nego inače i uopšteno više patite od umora tokom dana. Ali, ako godinama loše spavate, to može povećati verovatnoću od sledećih bolesti:

• kardiovaskularne bolesti poput visokog krvnog pritiska ili dijabetesa

• karcinomi

Živite prema svom unutrašnjem satu

Menadžeri su takođe odgovorni: zaposleni bi trebalo da budu u mogućnosti da zadovolje svoje individualne potrebe za spavanjem kako bi obavili najbolji mogući posao. Takozvane spavalice, koje rano odlaze na spavanje i rano ustaju, imaju drugačiji učinak na poslu od takozvanih noćnih ptica, čiji ih bioritam dugo drži budnima i koje bi trebali duže da spavaju.

A kako će vaš san biti dobar za vas?

Ingo Fice savetuje da ne paničarite ako dve ili tri noći niste baš dobro spavali. To samo stavlja telo pod stres i deluje kao samoispunjavajuće proročanstvo: idete u krevet s mišlju da sigurno više nećete moći dobro da se naspavate, a onda se dogodi upravo to. Naučnik razmatra i rituale spavanja kao što su npr. tehnike opuštanja ili vežbe disanja koje mogu da budu korisne.