7 znakova koji otkrivaju da vas kroz život vodi srce

Borba između srca i razuma najsnažnija je u ljubavnim relacijama.

Neke ljude kroz život vodi razum, a druge isključivo srce. I ma koliko da su prethodna životna iskustva zbog takve odluke bila opominjuća i bolna, oni jednostavno ne mogu da se promene.

Šta je vaša zvezda vodilja u životu - srce ili razum? Ukoliko se prepoznajete u narednih sedam stavki, kormilo nad odlukama koje donosite u životu preuzima srce.

1. Dugo patite posle raskida



Kad se zaljubite, verujete da je to veza za ceo život. Ali, kad vas "druga polovina" ostavi, mesecima ne možete da sklopite mozaik svog života. Sve vreme razmišljate o tome kako vam je bilo lepo dok ste zajedno i pitate se kad je pošlo po zlu, a da to niste primetili.

2. Ne čuvate svoje tajne



Bez obzira na to koliko imate godina, lako verujete drugim ljudima i u stanju ste da i osobi koju ste nedavno upoznali poverite svoje tajne. Iako ste se više puta "opekli", i dalje ne uspevate da se promenite u ovom segmentu.

Svakome se desi da pogreši. Ali, vi ste toliko puni razumevanja za druge, da im dajete šansu i kad vas izigraju drugi, treći, peti, stoti put. Verujete da u svakom čoveku postoji nešto dobro i da bi na tome trebalo da poradite kako bi osoba osvestila svoju svetlu stranu.

4. Intuitivni ste

Često vam se događa da "predosetite" šta će se dogoditi. Još kao mali ste imali osećaj da vam "unutrašnji glas" savetuje šta bi trebalo da uradite i pokajali ste se svaki put kad ste se oglušili o poruku koju ste dobili na takav način.

5. Mnogi misle da ste kraljica drame

Vi ne umete da se pretvarate - kad ste srećni, to vam se vidi u očima i po ponašanju, kad ste tužni to niste u stanju da sakrijete. Emocije pokazujete bez imalo ustezanja, a neki ljudi smatraju da ste "kraljica drame" ili da ste, pak, previše euforični i onda kada za to nemate opipljiv razlog.

6. Sujeverni ste

Redovno čitate horoskope, imate svog astrologa, kad vam crna mačka pređe put pljunete tri puta... Uvek kad čujete pesmu koju ste slušali sa bivšim partnerom, vi to doživljavate kao znak da on misli na vas i da bi trebalo da ga pozovete.

7. Više vodite računa o drugima nego o sebi

Sebe i svoje potrebe uvek stavljate na poslednje mesto. Važnije vam je da vaša prijateljica bude srećna, pa žrtvujete odlazak na jogu i trčite da prijateljicu odvedete u bioskop. Kad vaša koleginica mora ranije da izađe sa posla, vi se nudite da preuzmete i njen deo posla.

Kad su ljudi oko vas srećni, onda ste srećni i vi, ali to ume da bude i na vašu štetu. Nažalost, toga se uvek kasno setite...

Saslušajte svoje srce, ali ipak zastanite pre nego što sledeći put donesete važnu odluku i konsultujte se sa razumom.

