NEVEROVATNO! Pas spasao život bebi: Majka sedela u drugoj sobi, ne sluteći da se dete BORI ZA DAH (FOTO)

Pas je uporno pokušao da uđe u sobu gde je njena ćerkica. Keli je u početku pokušala to da spreči ali onda je posumnjala da sa bebicom nešto nije u redu.

Kada je ušla u sobu videla je da beba ima poteškoće sa disanjem i shvatila je da je pas pokušao na to da je upozori. Zajedno sa suprugom Džefom je bebu hitno odvela kod lekara gde su joj ukazali potrebnu pomoć i spasili život.

Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him.



Until she stopped breathing.



We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh