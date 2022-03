Nađite MOTIVACIJU za nekoliko minuta: 5 trikova koji će vas naterati da se POKRENETE

Saynajte šta dnevni horoskop predviđa o onome što vas čeka na poslu, u ljubavi, hoćete li se slagati sa ukućanima, kako će vas služiti zdravlje.

Istraživači su otkrili nekoliko brzih načina da vas usredsrede i motivišu na ono što radite kako biste mogli da radite pametnije, a ne teže

Za neke od ovih saveta za motivaciju potrebno je samo nekoliko sekundi. Drugi zahtevaju da ustanete iz stolice na nekoliko minuta. Svi oni su izvedeni iz rezultata novijih naučnih studija.

Za nekoliko jednostavnih saveta i vežbi za povećanje vaše motivacije, počećemo odmah.



1. Zauzmite pozu velike snage



Potrebno vreme: 2 minuta

Govor tela može biti mnogo važniji nego što ste zamišljali. To utiče ne samo na to kako vas drugi percipiraju, već i na vašu unutrašnju hemiju. Tako je, držanje tela u određenom položaju bukvalno menja način na koji se osećate.

Ejmi Kadi, profesorka na Harvardskoj poslovnoj školi, održala je TED govor 2012. o značaju govora tela. Njena premisa je da neverbalna komunikacija (tj. govor tela) može biti podjednako važna kao i verbalna komunikacija. A jedan od načina na koji možete da komunicirate neverbalno je „ poza moći “.

Postoje dve vrste poza snage: visoka i niska. Poza velike snage obično znači da je vaše telo otvoreno, a ne pogrbljeno. To znači grudi ispružene, ruke raširene, bez pognutosti. Najjednostavnije, to znači da pokušavate da zauzmete mnogo prostora.

Istraživači su otkrili da jednostavno držanje poze velike snage samo dva minuta povećava nivo testosterona, koji je povezan sa samopouzdanjem, i smanjuje nivoe kortizola, koji su povezani sa stresom.

Boja koja je najviše asocirala na podsticanje kreativnosti?

Ovo je netehnološki trik možete da uradite dok sedite ili stojite, dok ste sami ili sa drugima: držanje određenih poza vam daje više samopouzdanja i pomaže vam da bolje radite.

Pored snažne poze, možete se fokusirati na položaj stopala, više se smejati, bolje se uskladiti sa svojim sagovornikom i spustiti glas dubokim disanjem.

2. Recite sebi da ćete početi iznova



Potrebno vreme: 3-5 minuta

Da li ste se ikada zapitali zašto svi biraju 1. januar da bi se obavezali? Da, nova je godina. Ali to je takođe proizvoljna tačka u životima većine ljudi. 1. januar je možda dobar datum za postavljanje novih obaveza, ali nije mnogo bolji od 28. jula.

Evo stvari: možete sebi da date novi početak u bilo kom trenutku. Čineći to, imaćete nalet energije. To je jedan od nalaza studije koju je sprovela Vorton (biznis škola).

Istraživači su otkrili da nas ovi „intertemporalni markeri“ ohrabruju na dva načina: tako što čine da se ljudi odvoje od prošlih neuspeha i promovišući pogled na život sa velikom slikom.

Ovi faktori nas čine više motivisanim da sakrijemo svoje neuspehe i završimo stvari.



Zato razmislite o nedavnom događaju, bilo da je to promocija, raskid, neka druga posebna prilika, i smislite novi početak. Biće vam to verodostojnije nego što mislite. Pokušajte da sednete i napravite poruku. Zapišite to i učinite to konkretnim. Evo primera beleške koju možete da napišete, otkucate ili ručno:

„Bože, žalim se da sam stalno zauzet, ali koliko se toga troši uzalud, neproduktivno? Od sada ću maksimalno iskoristiti minute svaki sat i uskladiti svoj posao sa slobodnim vremenom.”

Ili, isprobajte ovo:

„Predugo sam ovo odlagao; davno je prošlo vreme da započnem posao o kome sam sanjao. Za sada ću početi polako kao sporedni projekat i videti gde će me to odvesti. Danas ću učiniti da se stvari dogode.”

Verovanje u to pomaže da se to učini istinitim.

3. Pojedite čokoladu – ili neku drugu nagradu koja oslobađa dopamin



Potrebno vreme: 1 minut

Evo još jednog niskotehnološkog trika za povećanje nivoa motivacije: Pojedite čokoladu. Ne samo da je ukusna i lako dostupna – efekti čokolade na mozak su dobro proučeni.

Evo nekih stvari koje se dešavaju kada pojedete nešto:

Povećava i serotonin, neurotransmiter koji promoviše smirenost, kao i feniletilamin, koji promoviše stimulaciju. Bela čokolada čini oboje još intenzivnijim.

Pokreće oslobađanje dopamina, što će povećati broj otkucaja srca i značajno povećati motivaciju.

Takođe rezultira blagim antidepresivnim efektom, bukvalno zato što vaš mozak reaguje na stimulanse promovišući blažene emocije.

Druge namirnice koje izazivaju dopamin i koje mogu pomoći u održavanju zdrave ishrane : borovnice, spirulina i riba sa visokim sadržajem omega-3 masti.

4. Napišite ugovor – i donirajte prihod u dobrotvorne svrhe ako izgubite



Postoje platforme za pisanje neformalnih ugovora koji pomažu u postizanju ciljeva i formiranju novih navika . Zacrtajte konkretan cilj, recimo gubitak težine ili postati preduzetnik i započeti posao, a zatim zamolite prijatelja da nadgleda da li ćete to uspeti. Uložite nešto novca, recimo 50 evra, i ako uspete, dobićete svoj novac nazad; ako ne uspete, onda vaš prijatelj donira 50 evra dobrotvornoj organizaciji po vašem izboru.

5. Pogledajte malo u zelenu

Određene boje nas teraju da razmišljamo o određenim stvarima . Da li ste se ikada zapitali zašto su svi prodajni znakovi crveni , na primer? To je zato što ljudi reaguju brže i snažnije kada vide boju. Ljudi imaju tendenciju da povezuju crvenu boju sa znakom opasnosti i to privlači pažnju.

Pogodite koja boja daje najveći podsticaj motivaciji i energiji? Zelena!

Istraživači su u dve studije otkrili da okruženje sa malo zelenog daje podsticaj u motivaciji; a takođe i da pogled na zelenu boju izaziva kreativnost .

Prva studija objavljena je 2012. godine u časopisu Journal of Environmental Science & Technologi preko šest istraživača sa Univerziteta u Eseksu.

Zamolili su ispitanike da izvedu tri biciklističke vežbe dok su gledali video sa kursa seoskog biciklizma. Video snimci su nasumično odabrani da imaju zelene, sive ili crvene filtere.

Zeleni filter učinio je bicikliste srećnijim i manje umornim. Samo što su videli puno zelenog, učinili su ih motivisanijim.

Držanje tela u određenom položaju bukvalno menja način na koji se osećate



Druga studija je od ispitanika tražila da za manje od dva minuta napišu onoliko upotreba za limenku koliko mogu da smisle i ocenjivala ih za kreativnost. Pre svakog testa pokazali su subjektima brze bljeskove zelene, plave, bele i sive. Boja koja je najviše asocirala na podsticanje kreativnosti? Zelena.

Istraživač je pretpostavio da gledanje zelene tera ljude da razmišljaju o rastu. To se uzima kao znak da možemo poboljšati savladavanje zadataka i da imamo prostora za rast.

Kako možete dobiti više zelene boje u svom životu? Izađe napolje! Prošetajte u bašti ili bilo gde sa žbunjem i zelenilom. Postoji li lokalni park u kojem ljudi oko vas vole da ručaju? Ima li puno drveća oko kojih možete hodati? Da li pored vašeg radnog mesta ima bar nekoliko delova trave?

Autor: