Znaci da bi PAS trebalo da SMRŠA: Da li primećujete ove promene?

Prepoznavanje da pas ima višak kilograma nije uvek lako, posebno ukoliko ste dugo sa njim.

Rase koje imaju debelo krzno ili puno krzna imaju tendenciju da izgledaju deblje sve vreme, iako možda nisu. Takođe, različite rase imaju tela različitog oblika, pa je teže reći da li vaš pas treba da izgubi nekoliko kilograma.

Kako da znate da psu treba mršavljenje?



Postoje jasni znaci koji ukazuju na to da je pas postao gojazan. Prilikom procene težine, sve se svodi na to da osetite njihove kosti, posebno rebra, kukove i kičmu. Ako uopšte ne možete da osetite kosti, posebno rebra, i primetite salo na njihovom telu, to je dobar pokazatelj da je vaš pas gojazan. Kod gojaznih pasa takođe nećete da vidite udubljenje u struku.



Kod pasa koji imaju zdravu težinu, moći ćete jasno da osetite njihove kosti. Takođe ćete videti struk kada stojite iznad njih.

Takođe bi bilo doobro da pazite kako se pas ponaša. Da li se polako penju uz stepenice? Da li se umaraju dok hodaju, čak i ako nije daleko i nije vruće napolju? Ako je odgovor potvrdan, vaš pas možda ima višak kilograma.

