PROLEĆNI GUESS STAJLING ZA SVAKI DAN U NEDELJI

Da li vam se dešava da pre izlaska iz kuće stojite ispred ormara potpuno neinspirisani komadima koji se nalaze u njemu i ne znate šta biste obukli za taj dan?

Ako se prepoznajete u ovom opisu, te sanjate da imate pomoć stiliste koji bi vam predložio outfite za celu nedelju, onda ste kliknuli na pravo mesto.



Donosimo vam sedam neodoljivih prolećnih kombinacija američkog brenda GUESS, koje možete da nosite u svakoj prilici.

PONEDELJAK – power look

Zakoračite u radnu nedelju u moćnom kompletu sačinjenom od pantalona dubokog struka i blejzera u pastelnoj boji. Za pravu modnu završnicu izaberite torbicu u istoj nijansi i maramu sa printom. Štikle su u ovom slučaju „must“!

UTORAK — teksas na teksas

Denim od glave do pete jedan je od ključnih trendova sezone, važno je samo da ga uklopite sa stilom. Predlažemo da kombinaciju osvežite štiklama u ružičastoj boji i torbom dovoljno velikom da u nju stane sve, pa čak i laptop.

SREDA — glomazne čizme

Moćne, robusne čizme su broj jedan kada govorimo o trendovima u obući. Smekšajte ih ženstvenom haljinom koja prati liniju tela, a celu kombinaciju upotpunite mini torbom i kožnom, bajker jaknom.

ČETVRTAK — midi haljina

Jednobojne, šarene ili sa printom, midi haljine postale su obavezni deo svakog ženskog ormara. Satenski, slip model predstavlja pun pogodak za dnevne varijante i savršeno će pristajati uz sandale i torbicu u svetloj nijansi. PETAK — print suknja

Visokog struka, animal print dezena, i dužine tik ispod kolena. Zvuči kao prava poslastica za stilizovanje i kombinovanje. Nosite je na after-work druženje sa kolegama ili popodnevnu kafu sa drugaricama. Za gornji deo birajte nešto svedenije komade, poput džempera zemljanih tonova. SUBOTA — vreme je za izlazak

Bilo da se spremate za provod do jutra ili večeru sa prijateljima, posegnite za malom crnom haljinom sa metalik efektom i seksi čizmama do gležnja. Subota je - svaka kombinacija je apsolutno in.

NEDELJA — sportski dan

Ako volite aktivnu nedelju u prirodi ili jednostavno želite najudobniji mogući outfit za odlazak na kafu, ne morate tražiti dalje od kombinacije trenerke sa printom i udobnog duksa. Kvalitetne patike zaokružiće stajling i dodatno doprineti osećaju stilske slobode.

Odabrani modeli iz prolećne kolekcije dostupni su u prodavnicama Guess u šoping centrima Galerija, Ušće i BEO u Beogradu, Promenada u Novom Sadu, kao i u Fashion&Friends radnjama u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Istražite kolekciju i onlajn na webshopu fashionandfriends.com ili Fashion&Friends mobilnoj aplikaciji.

