Imunitet kod dece - šta je bitno znati?

Ovo će vam biti korisno!

Šta je imunitet?

Imunitet je sposobnost organizma da se zaštiti od bolesti.

Da li su imunitet i imuni sistem isto?

Imuni sistem je jedan od sistema u čovekovom organizmu koji se satoji od celularnog i humoralnog imuniteta.

Humoralni imunitet predstavlja proteine koje nazivamo imunoglobulini, koji nas štite od bakterijskih infekcija i alergija.

Drugi imunitet je celularni, i to su specijalne ćelije koje nas štite od virusa, gljivica, tumora i stranih tkiva.

Imunitet će oslabiti u situacijama kao što je hronični stres, izlaganje hladnoći, neadekvatnoj ishrani i ekstremnoj fizičkoj aktivnosti.

Šta znači jačanje imuniteta kod dece?

Da bi smo imali dobar imunitet, potrebna je adekvatna ishrana. Sveže ili bareno povrće, voće, kuvano meso, riba, jaja, žitarice, mlečni proizvodi i umerena fizička aktivnost doprinose dobrom zdravstvenom stanju i jakom imunitetu.

U situacijama koje nepovoljno utiču na imunitet određeni suplementi nam mogu pomoći u jačanju imuniteta. Primena vitamina iz grupe A,C, D i E može biti od koristi, kao i jačanje crevne flore pomoću probiotika. Da bi smo uz izbalansiranu ishranu očuvali imunitet mogu nam pomoći i određene bakterije koje se nalaze u probioticima.

Iz grupe probiotika se po svom uticaju na imunitet izdvajaju gljivica Saharomyces bulardii i bakterija Lactobacilus rhamnosus GG. Ove dve probiotske kulture imaju povoljan uticaj na imunitet dece. Neke studije su pokazale da primena Lactobacillus rhamnosus GG smanjuje učestalost respiratornih infekcija kod dece koja pohađaju kolektiv.

Koje vitamine za imunitet koristiti?

Za optimalno funkcionisanje imunog sistema neophodno je prisustvo cinka. Cink je mineral koji ima direktno dejstvo na viruse preko blokade enzima virusa, čime sprečava njihovo razmnožavanje. Pored direktnog dejstva na viruse cink nam pomaže i u opravku od prehlade. Prirodni izvori cinka su: meso, iznutrice, mahunarke, mleko i mlečni proizvodi, pečurke, jaja.

Osim bakterije Lactobacilus rhamnosus GG, i ostale laktobakterije između ostalih soj Plantarum, kao i bakterije iz roda Bifido, čine dobre bakterije koje stanuju u našim crevima. One su čuvari našeg zdravlja.

Pored njih postoje i loše bakterije (Salmonele, Shigele, Campylobacter…). One narušavaju zdravlje i mogu dovesti do bolesti. To se dešava kada one nadjačaju dobre bakterije.

Zato nam je cilj da pomognemo dobrim bakterijama da budu u većini, a one će nam uzvratiti zdravljem. U našim crevima se nalazi 70 % imunih ćelija, čiju aktivnost možemo podstaći zdravom ishranom, umerenom fizičkom aktivnošću i uz pomoć preparata koji sadrže dobre bakterije u kombinaciji sa cinkom.

dr Dragica Erčić, pedijatar-gastroenterohepatolog

Autor: P.R.