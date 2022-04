Dan BEZ KAFE ne možemo da zamislimo,ali da li znate šta se dešava kada prestanete da je pijete?

Kafa ne doprinosi samo povećanju energije, već i smanjenju rizika od dijabetesa.

Ljubitelji kafe će se složiti - teško da postoji veći užitak od prvog gutljaja omiljene kafe, u bilo koje doba dana. Upravo zato, čak i kada dobrovoljno želite da se odreknete ovog rituala iz kog god razloga, znajte da neće biti lako. Iako u kafi postoji preko 800 jedinjenja, najviše i najčešće se govori o kofeinu. Ovaj sastojak se brzo apsorbuje u krvotok te nam obezbeđuje energiju i budnost koje su nam ujutru najpotrebnije.

Dejstvo kofeina prestaje nakon četiri do šest sati.

Za odraslu osobu, 400 mg kofeina dnevno smatra se bezbednim, a to je otprilike tri do četiri šoljice kafe. No, kafa takođe doprinosi povećanoj hipertenziji, kao i anksioznosti, paničnom poremećaju i nesanici, naročito kod osetljivijih osoba. Ukoliko osećate da kofein negativno utiče na vas, možete da pokušate sa detoksom. Na taj način ćete videti kako vaše telo reaguje i otkriti šta mu je zaista potrebno.

Kako deluje kofein?

Kofein utiče na mnoge fiziološke funkcije: raspoloženje i budnost, krvni pritisak i funkciju srca, funkciju disanja i rad bubrega, imunološku i crevnu aktivnost, performanse vežbanja i ciklus spavanja i buđenja. To radi tako što se vezuje za specifične receptore u celom telu, uključujući stimulisanje dopamina u prefrontalnom korteksu (oblast u prednjem delu mozga koja je važna za donošenje odluka koje se zasnivaju na nagradi ili da li se nešto percipira kao dobro) i kaudatno jezgro (deo mozga koji pomaže u regulisanju motoričke aktivnosti i ciklusa spavanja i buđenja). Uklanjanje kofeina iz ishrane, uticaće na ove funkcije.

Simptomi nakon prestanka sa unošenjem kofeina

Simptomi "odvikavanja" od kafe mogu biti prilično blagi. Javljaju se glavobolja, umor, bol u mišićima, uspavanost, poteškoće u koncentraciji, fluktuacije raspoloženja, uznemireni stomak, žudnja ili nepravilnosti u radu creva. Ponekad simptomi mogu da budu i teži, kao što su promene krvnog pritiska, povraćanje, ukočenost mišića, bol u stomaku i probavne fluktuacije. Tipično, simptomi detoksikacije počinju 12-24h nakon poslednje šolje kafe, dostižu vrhunac oko 20-51h nakon toga i traju dva do devet dana. Da bi simptomi bili što blaži, savetuje se postepeno isključivanje kofeina iz dnevne rutine.

