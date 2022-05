Hleb koji ostaje svež i do nedelju dana, a peče se samo 20 minuta

Tradicionalni vojvođanski hleb za celu nedelju, stara dobra cipovka, danas se mesi u vrlo malo mesta u Vojvodini. Karakterističan hleb ovog podneblja poetično nazivaju i “hlebom koji se smeje na mesec”.

Za razliku od današnjih vekni, cipovka je bivala teška od 3 do 5 kg, a negde je pravljena i do 12 kg. Hleb se pravio samo u Vojvodini i nigde više u svetu i ima istoriju dugu više od 300 godina. Ovaj hleb se pravi bez šećera, a so se dodaje direktno u kvasac. Testo vrlo brzo raste i ima drugačiju teksturu u odnosu na testo kod čije se pripreme kvasac aktivira šećerom. Ovaj recept je za cipovku od nekih 700 grama.

Sastojci: 500 g brašna, 250 ml mlake vode, 20 g svežeg kvasca, 1 kašičica soli, 1 kašika masti

Priprema: Kvasac rastvorite u vodi, dodajte so i kašiku brašna. Ostavite smesu da odstoji 10 minuta. Dodajte mast i brašno, postepeno, sve vreme meseći testo. Znaćete da je testo je umešeno kada se pojave mehurići. Činiju treba pokriti krpama i dobro je "ušuškati". Ostavite na sobnoj temperaturi 15-ak minuta. Nakon toga ponovo treba dobro premesiti testo. Oblikujte kuglu i stavite je u podmazan pleh. Cipovka treba da se odmara oko sat vremena. Rernu zagrejte na maksimum. Zasecite hleb, ne po sredini već više ka jednoj strani. Upravo zbog svog izgleda kažu da je to hleb koji se smeje na mesec. Pecite je 20 minuta, a kada je izvadite iz rerne vruću je premažite vodom. Ostavite je da se prohladi, a potom koricu premažite sa malo masti, što će dati posebnu hrskavost korici.

Autor: Z.L.