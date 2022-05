OPREZ! POČELA JE SEZONA KRPELJA! POSLEDICE mogu biti FATALNE ako je NA KOŽI DUŽE OD 36 SATI, a evo kako da ga pravilno izvadite

Sa toplim vremenom, stigle su, nažalost, i njegove pošasti. Jedna od opasnijih su svakako krpelji, koji se mogu "zakačiti" za vas, vašu decu ili kućne ljubimce.

Krpelji mogu biti opasni pa ih je bitno pravilno izvaditi ako ih pronađete na sebi. Nije svaki krpelj zaražen, tako da samim tim nije svaki krpelj ni opasan, ali postoje krpelji koji prenose mikrob koji se zove Borrelia burgdorferi, a izaziva lajmsku bolest, koja je jedna od ozbiljnih komplikacija koju može izazvati ujed krplelja.

Krpelji mogu ležati bilo gde u travi i strpljivo čekati mesto na kojem će se zakačiti i hraniti. Kako bi uopšte opstali, krpeljima je potrebna krv, toplo i mračno mesto zbog čega se oni često kače za potkolenice, butine, pazuh pa čak i kod genitalija ukoliko im je to dostupno. Naravno, uključena su i sva druga mesta na telu. Ukoliko krpelj ostane na koži duže od 36 sati to može biti veoma opasno! Najveća opasnost od ujeda krpelja nije on sam, već paraziti koji se tokom sisanja krvi razmnožavaju. Upravo oni mogu da prouzrokuju simptome Lajmske bolesti. Kada krpelj zaražen to bakterijom ubode čoveka, prvi znaci bolesti najčešće se javljaju odmah, ali je moguće da se naznake bolesti pojave i do mesec dana kasnije.

Šta sve treba da znate ukoliko krpelja vadite sami:



Za vađenje krpelja spremite pincetu i veću iglu za davanje injekcija ili običnu šivaću iglu.

Dezinfikujte ih alkoholom ili u plamenu upaljača.

Pincetom lagano uhvatite krpelja što bliže površini kože. Polako povlačite, bez cimanja i gnječenja krpelja.

Istovremo lagano okrećite pincetu levo – desno. Može vam se desiti da otkinete veći deo krpelja (stomačno-grudni deo), a da rilica ostane u koži, kao crna tačka. Nju vadite sterilnom iglom. Lakše će vam biti iglom za davanje injekcija. Ako nabavite deblju bocnite vrh ispod rilice tako da ona upadne u unutračnjost igle.

Običnom iglom vadite kao čto bi izvadili trn ili ljuskicu iz kože.



Autor: Z.L.