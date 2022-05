PROVERENO DELUJE: 4 stvari koje bi trebalo da uradite da biste OSVOJILI NEKOGA

Izvor: The Sun, Foto: Pixabay.com | |

Da li ste ikada poželeli da postoji nešto što biste mogli da uradite da biste se više dopali koleginici, svekrvi ili čak simpatiji?

Kimberli Mofit, ekspert za odnose, otkrila je četiri trika koja vam mogu pomoći da osvojite nekoga.

"Čak i ako se osećate kao da ste ostavili loš prvi utisak i da nema povratka, da se toj osobi jednostavno ne sviđate, ima nade za vas", rekla je.

"Viđala sam kako se ljudi služe ovim trikovima i oni stvarno rade!"

Morate da odolite želji da se sklanjate od te osobe

Kada ljudi znaju da ih neko ne voli, oni ih prirodno izbegavaju. Iako je to sasvim normalna stvar, Mofit je insistirala na tome da to ne bi trebalo da radite. Umesto toga - potrudite se da ostvarujete kontakt sa tom osobom i to često.

„Razgovarajte sa tom osobom, budite otvoreni i pozitivni i trudite se da to radite što je češće moguće“, predložila je ona.

Pitajte tu osobu za savet

Kada tražite savet od neke osobe, na taj način joj pokazujete da verujete u njen sud, da vam je bitno njeno mišljenje i da mislite da je ta osoba inteligentna.

Ovo pozitivno utiče na njen ego i čini da vam bude prirodno naklonjenija, a uz to će verovatno želeti da ostanu u toku kako bi čuli epilog priče, u vezi sa kojom ste im tražili savet.

Uputite tu osobu u svoj život

Pričajte o svom životu, pokažite se u pozitivnom svetlu i ostavite utisak iskrene i dobronamerne osobe. To možete da uradite tako što ćete prepričati anegdote o vašoj porodici i prijateljima, što će vas automatski učiniti dopadljivijim, prenosi The Sun.

Ne odustajte

"Koliko god da vam je možda teško - ne odustajte", rekla je ona.

Naime, Kimberli tvrdi da je potrebno osam susreta sa nekim da bi ta osoba promenila mišljenje o vama.

Dakle, ako prvih nekoliko pokušaja ne uspe, nastavite da pokušavate – jer postoji svetlo na kraju tunela.