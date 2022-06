Ovom namirnicom iz kuhinje uklonite krpelja za sekundu

Proleće i leto je vreme aktivnosti krpelja koji se najčešće skrivaju u visokoj travi. Osim što napadaju pse, krpelji se neretko zakače i za ljude, pa posle svakog izleta u prirodu trebalo bi da proverite da niste pokupili ovog parazita koji može biti veoma opasan.

Međutim, u svakoj kuhinji postoji jedna namirnica uz pomoć koje ćete za sekund ukloniti krpelja.

Najbolje je otići lekaru

Krpelji će boraviti na vašem telu nekoliko sati pre nego se zariju u kožu. Najviše vole vlažne delove tela poput stomaka, prepona, pazuha ili vratni deo ispod kose. Zato je najbolje odmah po povratku sa izleta otići na tuširanje i temeljeno oprati kosu.

Ukoliko se krpelj ipak uvukao u kožu, možete ga izvaditi uz pomoć pincete, ali trebalo bi znati kako tačno da uhvatite ovog parazita da biste ga kompletno izvadili iz kože. Ukoliko baš niste vešti, najbolje je otići kod lekara i prepustiti njemu da izvadi ovog parazita.

Međutim, svako od nas u kuhinji ima namirnicu koja će natjerati ovog parazita da sam izađe. U pitanju je so, jer krpelji ne podnose ovu namirnicu.

Na mesto gde se nalazi krpelj stavite so i preko toga držite parče vate ili gaze 20 minuta. Krpelj neće imati vazduha, a so će učiniti svoje i on će sam izaći napolje, piše Avaz.

Pomaže i alkohol

Osim soli, možete iskoristiti alkohol. Parče vate ili gaze dobro natopite alkoholom i time brzim pokretima premažite mesto gde se nalazi krpelj u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Usled delovanja alkohola i zagrevanja kože on će izaći napolje, ali proverite samo da neki deo njegovog tela nije ostao u koži. Ukoliko nemate medicinski alkohol, može da posluži i rakija.

Mesto gde se nalazi krpelj nikako ne treba mazati uljem jer će ga to samo naterati da još dublje uđe pod kožu.

