STRAH ILI IPAK NEŠTO DRUGO? Evo ZBOG ČEGA mačke MRZE vodu i kupanje

Mačje ponašanje zbunjuje ljude već hiljadama godina, od njihove percipirane arogancije do opsesije ulaska u kutije. Ali, ono što je još čudnije je mačja reakcija na vodu. Zašto mačke toliko mrze vodu?

Ne plaše se sve mačke vode, ali većina će je izbegavati koliko god je to moguće, a jedan od razloga može se pronaći u njihovom poreklu.

Koliko god želeli da vodite svoju mačku na plivanje, osim ako ne izrazi interesovanje za igranje u vodi, najbolje je pustiti je da to i dalje izbegava. Pranje mačaka takođe nije potrebno, jer za razliku od pasa, većina rasa ne mora da se kupa i to zapravo može da isuši njihovu kožu.„Ako imate rasu koja zahteva kupanje, najlakši način za treniranje je da počnete kad su mačići. Ako je vašoj odrasloj mački potrebno kupanje, najbolje je potražiti uslugu profesionalca ili veterinarsku kliniku koja to radi“, rekla je Džonson-Benet.

Drugi razlog zbog kojeg se vaša mačka kloni kupanja je pitanje udobnosti i mačje urođene prirode grabljivice. Studije pokazuju da je prosečna temperatura mačaka između 37 i 39 stepeni Celzijusa, mnogo viša od ljudskog tela, što znači da imaju visoku toleranciju na toplotu i idealno bi bilo da im je toplo. Ta je toplota ključna za očuvanje energije između živahnih sesija lova ili igre.

Budući da njihovo krzno upija puno vode, natopljenost vodom može ih učiniti hladnima i „može predstavljati rizik za sigurnost jer ograničava fleksibilnost i mobilnost“, rekla je Pam Džonson-Benet, stručnjak iz "Udruženja za ponašanje mačaka".

Voda može isprati mačji miris

Mačke takođe mrze vodu jer njuhom shvataju svoju okolinu, a ako se nakvase, može se dogoditi da voda ukloni njihov lični miris. Studija, objavljena u časopisu Applied Animal Behavior Science, otkriva da mačke imaju osetljiviji nos od ljudi, pa čak i pasa. Njuh je glavna metoda koju mačka koristi za analizu svoje okoline i ključna je za komunikaciju, lov i otkrivanje predatora, kao i mačji osećaj identiteta. Studija čak ide toliko daleko da sugeriše da mačke imaju sposobnost da nanjuše lekove, bombe i medicinske mirise i objašnjava da nos sisara ima tri različite vrste receptora mirisa, a veruje se da jedan od njih, VC1, kontroliše njihovu sposobnost razlikovanja mirisa. Ljudi imaju samo dve varijante ovog proteina, psi imaju devet, dok mačke imaju 30.

Mačku ne treba dresirati da ulazi u vodu

Voda sadrži hemikalije i otopljene materije koje osetljivi mačji nos može da pokupi. Stoga mačke mogu da izbegavaju vodu jer ne žele da budu kontaminirane bilo kakvim nepotrebnim mirisima. Slično, mačke provode puno vremena trljajući se o nameštaj i svoje ljude kako bi proširile svoj miris, pa je razumljivo da nisu toliko željne da ga isperu.

Mačji strah od vode takođe se može oblikovati negativnim prošlim iskustvima s mokrim, „poput prskanja kao kazne ili traumatskih postupaka kupanja“, rekla je Džonson-Benet. Kako mačke ne razumiju kaznu, treniranje mačke poslasticama i nagrađivanje dobrog ponašanja puno je efikasnije i manje je verovatno da će oštetiti njihov odnos s vama.

Autor: Z.L.