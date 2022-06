Da li ste čuli za LJUBAVNO BOMBARDOVANJE: Ako vaš partner ovo radi, morate odmah da RASKINETE

Ukoliko vi to radite, niste dobar izbor za vezu.

Kada se nova veza brzo razvija i napreduje, to može da deluje simpatično i lepo. Ipak, to može da ukazuje i na postojanje jednog zaista ozbiljnog problema.

Preterana pažnja i privrženost na samom početku veze, koji se drugačije nazivaju i “ljubavno bombardovanje” možda ukazuju na to da ste u vezi sa pogrešnom osobom, iako vam to prija.

– Ljubavno bombardovanje je oblik emocionalne manipulacije koja se koristi za sticanje moći nad osobom, obasipajući je nečim što na prvi pogled izgleda kao velika količina naklonosti i pažnje – smatra doktor Spirit.

Ovu pojavu, dakle, najlakše ćete prepoznati ako vas osoba na početku veze zasipa pravim “ljubavnim bombama”, od vas pravi princezu, na vas usmerava svu pažnju,obasipa vas komplimentima, neprestano vam piše, kupuje poklone i slično. Osnovni cilj ovakvog ponašanje je da vas učini zavisnim od njega, i kada pokaže svoje pravo lice, već je kasno, vi ste već “uhvaćeni”.

Stručnjaci ističu da je ovakvo ponašanje problematično jer predstavlja kršenje nečijih, u ovom slučaju vaših, ličnih granica. Prema psihoanalitičaru Babiti Spineli, cilj ljubavnog bombardovanja je da vas narcis učini zavisnim od sebe i da u vama izazove osećaje da ste dužni da uzvratiti na isti način. Ljubavno bombardovanje je jedna od glavnih karakteristika upravo narcisa.



Važno je, međutim, da ne mešate ljubavno bombardovanje sa takozvanom fazom medenog meseca koja se odnosi na napredovanje, sreću i uzbuđenje na početku veze.

– U fazi medenog meseca, ljubav se pokazuje željom da se usredsredite na ono što druga osoba voli ili što je zanima. Postupci obično budu promišljeni i planirani i nije im cilj da vas impresioniraju. Ljubavni bombaši, sa druge strane, obasipaju partnera pažnjom i zauzvrat očekuju priznanje od svojih partnera, ali i svih drugih – objašnjava Spineli.

Ljubavno bombardovanje možete prepoznati i ako partner već posle mesec dana veze počne da pominje ozbiljne životne korake, poput veridbe, zajedničkih putovanja, braka ili dece. Ukoliko se ovo dešava redovno, a da vi imate osećaj da se niste čestito ni upoznali, moguće je da ste žrtva ljubavnog bombardovanja. Takvo ponašanje ukazuje na neuravnoteženost.

Prepoznaćete ljubavnog bombaša i ako na sve vaše zahteve on odgovara sa “da”. Iako može delovati kao da samo želi da vam učini, imajte u vidu da je u pitanju samo maska i da mu neće biti kasnije problem da od vas zahteva isto, govoreći: “Ali, ja sam tebi učinio…”.

Međutim, najlakši način da uočite sebične namere narcisa, kojih možda ni on sam nije svestan, jeste to što on traži isto zauzvrat, kao i priznanje, kako vaše, tako i od okoline. Glavni cilj bombaša ljubavi je da učini druge ljude zavidnim.

Najbolje je da se oslonite na svoje osećaje, odnosno na intuiciju, kako nečije zaista dobre namere ne biste pomešali sa narcisoidnošću. Dobro posmatrajte ponašanje partnera. Isto tako,razmislite dobro da li ste vi ta osoba koja u vezi traži zahvalnost za sve što čini, umesto da to radi iz želje da vam oboma bude lepo i da oboje uživate.

