Ako se ujutru redovno budite sa erekcijom, pravi ste srećnik: Evo i zašto

Stručnjaci sugerišu da je manja verovatnoća da će muškarci koji imaju jutarnju erekciju umreti od srčanih bolesti ili moždanog udara. Prema časopisu Age and Ageing, istraživači su ispitali 1.800 sredovečnih i starijih muškaraca koliko često imaju erekciju ujutro.

Oni koji su imali jutarnju erekciju imali su 22% manju verovatnoću da će umreti od moždanog udara i bolesti srca. Istraživači tvrde da je erekcija tokom spavanja dobar znak cirkulacije.

Naučnici o erekciji

Vodeći naučnik dr. Lin Antonio rekao je: „Erektilna disfunkcija i slaba jutarnja erekcija povezuju se s povećanom smrtnošću.“

U razgovoru za Sun, dr. Geof Haket, bivši predsednik Britanskog društva za seksualnu medicinu, rekao je: „Gubitak jutarnje erekcije znak je da vaše arterije ne funkcionišu dobro. To znači da ste u značajnom riziku od srčanog ili moždanog udara u roku od tri do pet godina. To se odnosi na neoženjene muškarce, ne samo one koji imaju partnerku.“

Zašto se muškarci bude s erekcijom?

Muškarci se često probude iz REM sna i kao rezultat vide ostatke ove faze sna. Takođe postoje dokazi da puna bešika može doprineti jutarnjoj erekciji. Puna bešika tokom noći stimuliše područje leđne moždine što može uzrokovati refleksnu erekciju. Fiziološka korist ovoga je da spreči mokrenje u snu, piše 9gag.

