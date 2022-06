BOMBA KOJA BI PRODRMALA SVET: Denver želi da upari Srbe! Nagetsi žele da naprave tandem Jokić - Micić!

Dvojica MVP-a, jedan u NBA ligi, drugi u Evroligi, mogli bi naredne sezone da se bore za ovo laskavo priznanje u NBA.

Kako prenosi čuveni "Bličer riport", u red za dovođenje Vase Micića stao je i Denver, klub u kome nastupa Nikola Jokić.

B/R dropped an interesting nugget from my guy @JakeLFischer



Said Vasilije Micic is garnering interest from “several playoff teams” including Chicago and Milwaukee.



Chicago has the 18th pick

Milwaukee has the 24th pick



🍿 pic.twitter.com/lJ71mN679f