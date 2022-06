Ovaj tip ženskog lica je muškarcima najprivlačniji - iznenadićete se

Svako je lep na svoj način, tako se bar kaže. Nikome nisu potrebni muškarci da im govore šta im je i šta im nije privlačno, ali žene mogu da priznaju da je ponekad to uveravanje lep osećaj. Kad dolazi od prave osobe.

Iako bi bilo sjajno kada bi ljudi mogli da prepoznaju lepotu u svima, a posebno u sebi – nažalost, to nije uvek tako. Ljudi imaju sopstvenu sliku o tome šta im se čini privlačnim, a šta ne. To je upravo način na koji funkcioniše ljudski um jer ljudi su pre svega vizuelna bića. Iako ne možemo da budemo potpuno sigurni kako bi savršena žena izgledala u očima muškaraca, sada imamo ideju o tipu lica koje muškarci smatraju najatraktivnijim. I sve je to zahvaljujući jednoj studiji.

Istraživači sa Univerziteta u Madridu anketirali su 266 studentkinja na osnovu sopstvene percepcije atraktivnosti, a zatim su zamolili 44 heteroseksualnih muškarca da ocene privlačnost svake žene na temelju osnovnih crno-belih, neutralnih slika. Nezavisno, istraživači su koristili kriterijume, poput simetrije, kako bi žene kategorizovali na skali od prosečne do savršene i mladalački izgled naspram zrelijeg. I muškarci i žene složili su se da je simetrija poželjnija od lica s asimetričnim crtama.

Pretežno su muškarce najviše privukle žene koje su kategorizovane kao prosečne. A muškarci su takođe istakli mladalačka lica kao najprijatnija. Tako ispada da je izjava da muškarci više vole žene koje nisu nimalo nalik drugim ženama, pomalo lažna. Zapravo ih je zanimalo upravo suprotno. Čini se da su prosečna lica muškarcima privlačnija, a za to postoji naučno objašnjenje. Muškarci prosečne karakteristike povezuju s velikom heterozigotnošću, što znači visoku genetsku raznolikost. Jedinstveniji izgled navodi muškarce da podsvesno povezuju ženu s niskom heterozigotnošću, poznatom i kao „inbreeding“ odnosno stvaranje potomstva parenjem ili uzgojem jedinki ili organizama koji su genetski usko povezani.

Heterozigot je genotip s različitim genskim alelima na homolognim hromozomima. Drugim rečima, na jednom od homologa je alelogen sa jednom varijantom nukleotidne sekvence, a na drugom je njena alternativna varijanta (tj. jedna od preostalih). Kako je uobičajeno da se genotipska konstitucija predstavlja velikim i malim slovom istog značenja (npr. A i a), heterozigot se označava kao Aa. A predstavlja dominantni, a u tom slučaju, recesivnije a alel.

Dakle, mladolikost je znak plodnosti i zdravlja. Sve u svemu, što se tiče vrste lica koje muškarci smatraju najatraktivnijom, više muškaraca preferira žene prosečnog izgleda sa simetričnim crtama lica. Ali nakon svih ovih istraživanja, postaje nam očiglednije da muškarce privlači samo određeni oblik lica kao što smo oduvek mislili; oni samo slede svoj biološki imperativ kako bi pronašli dobru partnerku i majku dece. I stvarno, uprkos onome što nam društvo govori o lepoti i atraktivnim karakteristikama, ne možemo se boriti protiv biologije.

