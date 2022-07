Pod hitno ih izbacite: Zašto nije dobro da CIPELE držite u sobi u kojoj SPAVATE?

Postoji više razloga.

Ako ste navikli da cipele i papuče gomilate u sobi u kojoj spavate, to treba da prestanete da radite iz više razloga.

Naime, skladištenjem cipela u sobi stvarate idealno okruženje za razmnožavanje bakterija, na mestu koje služi za spavanje.

Uz izbegavanje zračenja ekrana televizora ili telefona, na visokom mestu je i savet da u spavaćoj sobi nikako ne smete da držite cipele. Imajte na umu da vi u tim cipelama idete po ulicama i da, koliko god ih brisali, one nikako ne mogu da budu čiste, a svu prljavštinu i bakterije sa ulice vi unosite u sobu u kojoj spavate, a koja bi trebalo da bude što čistija.

S druge strane, postoje još neki razlozi zbog kojih nije dobro da cipele držite u spavaćoj sobi, tvrde stručnjaci, a imaju veze sa energijom u domu. Ako imate negde u sobi kutije sa cipelama ili su one nagurane u ormaru, to bi mogao da bude razlog za nesanicu, odnosno za to da vas ometa negativna energija, kažu stručnjaci za Feng šui.

– Oni koji slede Feng šui zakone strogo veruju da postavljanje stalka za cipele u spavaću sobu stvara negativno energetsko polje – kaže stručnjak Kriti Mavji. U praktičnom smislu, postavljanje cipela koje su često prljave ili mogu da budu oštećene, na vidljivom mestu u prostoru namenjenom za odmor i obnovu energije dovešće do toga da se osećate neugodno.

I Stev Pajn koja se bavi savetovanjem u izboru kreveta, takođe veruje u ovo pravilo Fen šui tradicije, jer oko cipela postoji “negativno energetsko polje”.

– Najbolje je izbeći čuvanje cipela u bilo kom delu spavaće sobe, ali ako to nikako nije moguće, treba da pronađete rešenje koje neće negativno uticati na vašu energiju i energiju prostora.

Zato preporučuje ulaganje nešto novca u lepo dizajnirane komade u kojima cipele možete da držite, kako ne bi bile dostupne pogledu ili smetale u ormaru, te kako bi se sprečilo širenje neprijatnih mirisa u protoru.

