DVORIŠTE PRE I POSLE!

Dvorišta su oduvek bila mirne oaze, u kojima se najčešće provodi vreme sa prodicom i prijateljima. Mesta gde stres nestaje i gde dobijate pregršt ideja o uređivanju istih.

Saveti stručnjaka jesu da na prvom mestu definišete svoj budžet. Nakon toga, krenite sa realizacijom projektovanja, ukoliko ste angažovali stručnjake. Svi mi obožavamo slike pre i posle uređenog dvorišta.

Različiti su zahtevi ljudi. Kod upita za moderno uređenje dvorišta, dolazi se do različitih ideja, shodno različitim materijalima. Raspitajte se šta je to od materijala najjeftinije, a najlepše. Raspitajte se šta je to najskuplje, a vredi priuštiti.

Ukoliko Vaš budžet nije mali, dobićete luksuzne predloge i sve mogućnosti da Vaše uređeno dvorište, požele mnogi.

Jedan od primera je drveno uređenje dvorišta, u kom preovlađuju različite drvene komponente (brodski pod, verande, pergole ). U ovom slučaju je neophodna i jako važna podkonstrukcija.

Ovakve krovne vrtne konstrukcije kao što su verande i pergole odlična su opcija ukoliko ste odlučili da napolju priuštite sebi kuhinju i trpezariju, tokom leta.

Moderne krovne konstrukcije, da li drvene ili metalne, sa dosta zelenih površina okolo, daju utisak da ste udaljeni od gradske vreve, a to ne mora biti slučaj. Vaš raj, može biti u samom centru grada, a da odiše pravom šumskom idilom. Prilikom savetovanja o sadnji sa pejzažnim arhitektama iz Provansa Dekor Centra, dobićete nebrojano predloga o vrstama biljaka.

Jedan od predloga za vizuelni raskošni efekat Vašeg dvorišta tokom cele godine, jeste izbor višegodišnjeg cvetanje biljaka, u različitim godišnjim dobima. Dobićete kontinuitet cvetanja i Vaše uređeno dvorište nikada neće biti prazno.

Dakle, ukoliko imate malo dvorište u urbanom području, veliko dvorište ili prelepi neiskorišćeni vrt na selu, pristupite pejzažnom dizajnu i napravite idilu.

Ukolko posedujete stan, a imate terasu, ona je Vaše dvorište. Mislimo da nema boljeg mesta za uživanje na Suncu i vazduhu. Adaptirajte je uz pomoć smelih ideja, kao i uz savete tima iz Provansa Dekor Centra. Saksijskim cvećem oplemenićete visoke delove i uštedeti prostor.

Ukoliko posedujete već uređeno imanje, a neophodno Vam je održavanje zelenih površina sa najsavremenijom opremom i alatom, Provansa Dekor Centar, sa svojim Green Centrom, pruža usluge održavanja zelenila, održavanja dvorišta i zelenih prilaza, održavanje pejzaža vašeg imanja čistim, atraktivnim i sigurnim.



Autor: