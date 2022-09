MNOGI PRAVE GREŠKU! Da li mačke zaista piju mleko i koliko je ono štetno za njih?

Mnogi ljudi veruju da mačke prosto obožavaju mleko i da je ono neophodno za njihov rast i razvoj. Međutim, mleko može da izazove različite tegobe kod vašeg kućnog ljubimca.

Istina je da mačke uživaju u njegovom ukusu, ali daleko od toga da je ovo najbolje piće koje možete da im poslužite. Šta više, mleko mačkama može da stvori velike probleme.

Za početak, važno je reći da mleko svakako godi mačićima, jer oni imaju enzim laktazu koji im omogućava odlično iskorišćavanje mleka i njegovih hranjivih materija dok sisaju, kao i varenje laktoze. Najveći broj mačića prestaje sa sisanjem između 6. i 8. nedelje po rođenju, i nakon toga dolazi do smanjenja sinteze enzima laktaze. Do svoje prve godine, mačka potpuno gubi ovu sposobnost.

To znači da se, usled konzumiranja mleka, mlečni šećer ne vari, zbog čega dolazi do njegove fermentacije u crevima mace, što može da izazove različite tegobe. Najčešće su to nadutost, dijareja i bolovi u stomaku, a nekad čak i povraćanje.

Iako neće svaka mačka reagovati na isti način, nema potrebe testirati je davanjem mleka, jer većina zaista nije tolerantna na laktozu.

Pored toga, mleko je bogato amsnoćom i kalorijama, pa može da izazove i gojaznost ako se daje uz uobičajenu hranu. Gojaznost kod mačaka deluje kao i kod ljudi i može da dovede do drugih bolesti, kao što su dijabetes, artritis i pankeratitis.

Mleko, dakle, nije najbolje rešenje kada su mačke u pitanju.