RAZMISLITE, MOŽDA JE PROBLEM U VAMA: 6 razloga zbog kojih ne možete da nađete partnera

Mnogi okrivljuju okolnosti i druge ljude, a ne shvataju da je problem u njima.

Veliki broj ljudi tvrdi da nema sreće u ljubavi, pa za to okrivljuje svoj prezauzeti raspored koji im oduzima vreme za upoznavanje ili loše osobine ljudi koje su već upoznali, a koji su se na prvi pogled činili potpuno drugačijim.

Jedan, drugi, pa treći promašaj u vezi tako na gomili čine da neko zaista pomisli da je proklet i da je neka viša sila umešana u njegovu nesreću.

Međutim, često vam je izvor problema bliži nego što mislite. Uopšte nije redak slučaj da je problem u vama samima.

Ovo su česti razlozi zbog kojih mnogi ne uspevaju da pronađu pravu ljubav i dobrog partnera. Na sreću, svi su rešivi.

1. Vidite ono što želite da vidite

Terapeuti to nazivaju “projektovanje”. U pitanju je sklonost da nekoj osobi pripisujete osobine koje biste želeli da ima, što vas sprečava da vidite pravu sliku o njoj. Vi od nekoga pravite ono što je vama potrebno, umesto da proverite da li vam konkretna osoba odgovara ili ne. To znači da ne želite da vidite ono što je loše kod druge osobe i pravite se da problem ne postoji.

Ovo često rade ljudi koji su dugo usamljeni i kojima je partner očajnički potreban.

2. Zaljubljujete se u emotivno nedostupne ljude

Ima različitih ljudi, a laž više kao da ne predstavlja sramotu. To što vam je neko u toku dopisivanja rekao da je slobodan, ne znači da situacija zaista jeste takva. Mnogi su skloni laganju, neki to otvoreno i kažu jer ih uzbuđuje varanje…

Na vama je da budete prisebni i da ne nastavljate komunikaciju sa nekim ko je zauzet. Zaboravite na ideju da se neko razvede zbog vas, to se neće desiti.

3. Volite pogrešan tip

Svaka devojka ima određeni tip muškarca koji joj se najviše dopada, ali to ne znači da je taj tip zapravo dobar.Možda vam je važan i najviše vas privlači fizički izgled, ali to nikako ne garantuje da će veza sa nekim ko savršeno izgleda biti dobra.

Uvek ostavite vreme za upoznavanje. Zabavljajte se sa njim, idite u izlaske, šetajte i razgovarajte, pre nego što otpočnete vezu.

4. Verujete da niste vredni ljubavi

Ukoliko živite u uverenju da dobijate upravo ono što zaslužujete, a da pritom niste srećni i ispunjeni na ljubavnom planu, verovatno nikada nećete ni osetiti poboljšanje.

Morate da verujete da ste vredni ljubavi kao i svi drugi i da zaslužujete da vas neko iskreno voli.

5. Plašite se da se nekome prepustite

Ovo se događa iz različitih razloga. Neki ljudi su po prirodi zatvoreni, drugi su imali loša iskustva, dok neki veruju da prepuštanje partneru dovodi do toga da vremenom izgube sebe. Što se više otvarate veće su šanse da budete povređeni, to je istina, ali kada je ljubav u pitanju, morate da budete spremni na taj rizik.

Ne možete istovremeno biti rezervisani i zatvorenog srca, a tražiti pravu, iskrneu i ispunjujuću ljubav.

6. Ne znate šta želite

Veliki broj ljudi zapravo ne zna šta želi i upušta se u različite odnose, stremeći, zapravo, ka ničemu. Neophodno je da sami sa sobom definišete šta vam je potrebno, ili da na osnovu karakteristika same osobe odredite da li će to biti samo zabava ili ćete stremiti ka nečemu ozbiljnijem. To uvek naglasite i drugoj strani.