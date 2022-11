Ima 36 godina, a preživela je 12 TUMORA! Njen slučaj U MEDICINI NEMA IME - Njen imunološki sistem je izuzetan, zato što...

Anonimna 36-godišnja pacijentkinja preživela je 12 tumora, a prvi joj je dijagnostifikovan u detinjstvu i od tada se svakih nekoliko godina formirala nova izraslina u različitim delovima tela. Stručnjaci smatraju da bi njen zdravstveni slučaj mogao da otkrije tajnu lečenja raka.

Od 12 tumora za koje lekari znaju, najmanje pet je bilo kancerogeno. Formirali su se u njenom mozgu, na grliću materice i debelom crevu. Istraživaču u Španiji, koji prate njeno stanje, kažu da je imunološki sistem pacijentkinje "izuzetan" u zaustavljanju raka.

Veruje se da je ona jedna od retkih koja u svetu ima genetsku mutaciju koja služi kao "mač sa dve oštrice".

S jedne strane, ona ima neprirodnu sposobnost da pobedi kancerogene izrasline, ali sa druge, to je čini izuzetno podložnom tumorima. Ona poseduje dve mutacije na genu MAD1L1, koje bi u normalnim okolnostima trebalo da ubiju embrion pre nego što dobije priliku da se razvije u materici. Kada ćelija počinje da se širi neverovatnom brzinom, to može dovesti do rasta tumora koji se često može pretvoriti u rak, prenosi vecernji.ba.

Koliko je stanje ove žene retko, pokazuje i činjenica da ono u medicini nema ime. Kada je pacijentkinja prvi put posetila kliniku, uzet je uzorak krvi kako bi se ustanovili sekvencionirali geni, koji su najčešće uključeni u rak nasledne prirode. Međutim, nije otkrivena nikakva promena.

Prema rečima Migela Uriostea, koautora studije koji je vodio odsek za tumor u klinici “CNIO”, nijedan drugi slučaj poput ovog nikada nije opisan.

Tim za pretragu bio je zaintrigiran činjenicom da je pet agresivnih karcinoma, koji su se razvili u njenom organizmi, relativno lako nestalo. Ono što je zanimljivo je da je ista mutacija, zbog koje je tako često bolovala od te bolesti, takođe spasava od nje. Njihova hipoteza je da je “stalna proizvodnja izmenjenih ćelija izazvala odbrambeni odgovor kod pacijenata i to pomaže da tumori nestanu”.

Stručnjaci kažu da je jedan od najvažnijih aspekata studije otkriće da je imunološki sastav sposoban da se odbrani protiv ćelija sa pogrešnim brojem hromozoma.

