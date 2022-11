B1 ili tiamin – Vitamin prvi među jednakima

Našem telu su potrebni različiti vitamini da bi funkcionisalo kako treba. Jedan od njih je vitamin B1. Takođe poznat kao tiamin, B1 pomaže vašem telu da pretvori hranu u energiju.

Tiamin kroz istoriju

Iako su simptomi nedostatka tiamina prvi put zabeleženi u drevnim tekstovima kineske medicine, oni nisu bili povezani sa ishranom sve do kasnog 19. veka. Godine 1884, jedan japanski lekar primetio je veoma visoku stopu bolesti i smrti među japanskim mornarima koji su jeli isključivo pirinač tokom dugih meseci na moru. Kada su u ove redove uveli raznovrsniju ishranu sa integralnim žitaricama, mesom, pasuljem i povrćem, bolesti i smrti su uskoro nestale. Otprilike u isto vreme, dva holandska naučnika su primetila da su pilići hranjeni belim oljuštenim pirinčem razvili paralizu nogu, dok pilići hranjeni smeđim (sa opnom) pirinčem - nisu. Njihova zapažanja su dovela do otkrića tiamina prisutnog u spoljnim slojevima pirinča koji nestaju skidanjem opne.

Šta je tiamin ili vitamin B1?

To je vitamin koji se prirodno nalazi u nekim namirnicama. Tiamin se takođe dodaje u hranu a može se naći i u vidu suplemenata. Ovaj vitamin igra vitalnu ulogu u rastu i funkcionisanju različitih ćelija. Kako se samo male količine skladište u jetri, neophodan je njegov redovni dnevni unos kroz hranu bogatu tiaminom.

U pitanju je esencijalni nutrijent koji je svim tkivima u telu potreban za njihov pravilan rad. Interesantno je da je upravo tiamin bio prvi vitamin B koji su naučnici otkrili. Zbog toga njegovo ime i nosi broj 1. Kao i drugi vitamini B, i tiamin je rastvorljiv u vodi. Telu je potreban tiamin da bi napravio adenozin trifosfat (ATP), molekul koji prenosi energiju unutar ćelija.

Kako je vitamin B1 uključen u nekoliko osnovnih ćelijskih funkcija, kao i u razgradnju hranljivih materija, nedostatak može dovesti do različitih problema u mozgu i srcu, organima koji zahtevaju stalno snabdevanje energijom.

B1 - Izvori hrane

Tiamin se prirodno nalazi u mesu, ribi i celim žitaricama. Takođe se dodaje u hleb, žitarice i formule za bebe. Kako biste osigurali dovoljan unos B! vitamina u telo, u svoju ishranu bi bilo dobro da uključite žitarice za doručak, svinjetinu, ribu, pasulj, sočivo, grašak, rezance, pirinač, suncokret, jogurt, meso živine, orahe, soju, sveži, kvasac…

Kako vitamin B1 obezbeđuje dobro zdravlje?

Ovaj vitamin povećava proizvodnju energije. Kada se šećer pomeša sa vitaminom B1, on postaje energija za vaše telo. B1 pomaže da ovaj proces bude brži dok podržava druge enzime.Na šta utiče?

Smanjuje efekte sepse. Sepsa, ozbiljan odgovor na infekciju, može postati fatalna ako je nivo vitamina B1 nizak. Zajedno sa vitaminom C, tiamin može smanjiti efekte sepse. Takođe može smanjiti rizik od otkazivanja bubrega koji je često posledica infekcije.

Pomaže u borbi protiv depresije. Uzimanje suplemenata vitamina B1 zajedno sa antidepresivom je dobro za mentalno zdravlje i tegobe uzrokovane depresijom. Vitamin B1 pomaže u bržem ublažavanju simptoma dok stabilizuje vaše raspoloženje. Nedostatak vitamina B1 takođe je povezan sa lošim raspoloženjem.

Dobar je za dijabetes. Ako imate dijabetes, razmislite o unosu više tiamina. Istraživanja pokazuju da se nivo šećera u krvi i insulina poboljšavaju nakon uzimanja vitamina B1 tokom 6 nedelja. B1 takođe pomaže u smanjenju visokog krvnog pritiska i srčanih komplikacija kod osoba sa dijabetesom.

Sprečava probleme sa bubrezima i cirkulacijom. Doza vitamina B1 i B12 može pomoći u poboljšanju nervnog bola kod osoba sa dijabetesom i može smanjiti potrebu za lekovima protiv bolova.

Minimizira rizik od srčanih oboljenja. Tiamin je ključan za proizvodnju acetilholina. Ovo je element koji pomaže vašem telu da prenosi poruke između svojih nerava i mišića. Bez ove komunikacije, vaše srce ne bi radilo kako bi trebalo. Nedostatak vitamina B1 je jedan od razloga za neujednačenu funkciju srca.

Poboljšava pamćenje. Dobijanje dovoljno tiamina može pomoći u poboljšanju koncentracije i pamćenja. Zbog svog pozitivnog uticaja na stav i funkciju mozga, poznat je i kao "vitamin dobar za opšti moral".

Simptomi nedostatka vitamina B1

Vecina ljudi dobija dovoljno tiamina kroz ishranu. Određena medicinska stanja i dijetetske prakse mogu poništiti skladištenje i aktiviranje ovog vitamina u telu, i to može dovesti do njegovog nedostatka. U ovim slučajevima preporučuje je dodatak vitamina B1 ishrani, jer je za zdravlje ključno osigurati pravu ravnotežu vitamina B u telu. Njegov nedostatak može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica. Rani simptomi uključuju glavobolju, umor, razdražljivost, depresiju, uznemiren stomak…

Magnezijum i vitamin B1

Odnos vitamina B1 i magnezijuma se najbolje opisuje kao timski rad. Magnezijum je neophodan da bi tiamin radio u nervnom sistemu i stvarao energiju iz ugljenih hidrata. Magnezijum i vitamin B1 su timski igrači i oboje moraju biti prisutni da bi se pokrenuo ciklus limunske kiseline i stvorila energija.

Magnezijum je mineral i elektrolit. Kritičan je za funkciju preko 400 mehanizama u telu, i od vitalnog je značaja za kiselinsko/alkalnu ravnotežu u telu, funkciju mitohondrija i proizvodnju ATP-a, replikaciju ćelije, ćelijske membrane, kao i permeabilnost i sintezu proteina. Efekat magnezijuma je ogroman i na celo telo.

Magnall Relax je dijetetski suplement sa jedinstvenim kompleksom vitamin (posebno bismo naglasili prisutnost B1 vitamina u ovom kompleksu) i minerala koji pre svega obezbeđuje stabilizaciju i opuštanje celokupnog nervnog sistema. Doprinosi i stvaranju i prenosu nervnih impulsa, stabilizaciji nervnih ćelija i psihološkoj stabilnosti, preporučuje se za stanja stresa i psihološke napetosti.

Magnall Relax dovodi do smanjenja stresa i omogućava da se osećate bolje, odmornije i opuštenije. Preporučuje se kod osoba koji puno rade i pod konstantnim su stresom, kod anksioznih i depresivnih osoba, za osobe koji su u situacijama velike napetosti i stresa, osobama sa stalnim glavoboljama, poboljšava sposobnost učenja i pamćenja.

