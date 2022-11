MUŠKARCI, ŽENE OVAKO DOŽIVLJAVAJU VRHUNAC! Dr Nikić otkrila šta treba da uradite - evo i ko je IZDRŽLJIVIJI U KREVETU!

Doktorka Gordana Nikić otkrila je kako žene doživljavaju vrhunac, ali i šta je ključ toga!

Istraživanja su pokazala da ženski klitoris ima 10.000 nervnih završetaka, što govori da je on izuzetno osetljiv. Uprkos tome, ono što većinu muškaraca najviše brine prilikom intimnih odnosa jeste da li partnerka glumi orgazam ili zaista uživa u njemu.

Takođe, poznato je koliko je zdrav i redovan se*ualni život ključan za vezu ili brak, te ukoliko on trpi, vrlo lako može da dođe do frustracije među partnerima, što dalje rezultira raskidom. Na pitanje kako do toga da ne dođe u emisiji "150 minuta" na Prvoj televziji govorila je psihoterapeutkinja Gordana Nikić.

"Klitoris je jako osetljiv i to je jedini organ koji ženama omogućava zadovoljstvo. Žene su vrlo često multiorgazmične, dakle istraživanja su pokazala da su žene izdržljivije u krevetu ako uspeju da se prepuste uživanju u krevetu", objasnila je dr Nikić, a zatim dodala da je nepostojanje orgazma kod žena posledica nepostojanja prakse, prisustvo strahova, pogrešnih pogleda na ljubav i se*sualnost.

Psihoterapeutkinja je napomenula da se ključ svega toga nalazi u strpljenju i komunikaciji, te parovi najpre treba da reše sve probleme i nedoumice u četiri oka, kako bi im i se*sualni život bio po meri. Dok su nekada, u prošlosti, žene jako malo ili nisu uopšte pričale o orgazmu i se*sualnim problemima sa kojima se susreću, jer je to predstavljalo tabu, danas su se umnogome stavri promenile. Pa tako, danas žene jasno i glasno govore šta im smeta. Međutim, kako je i sama doktorka rekla, žene danas sebi nameću nova opterećenja i probleme, a koji se najviše tiču fizičkog izgleda - kako se oblače, kako izgledaju i kakve su u krevetu.

"Najčešći problemi zbog kojih se žene obraćaju psihoterapeutima su razni strahovi - anksioznsot i stid", otkrila je dr Nikić i dodala da su strahovi upravo krivi za nedostatak orgazma kod žena i pada erekcije kod muškaraca. Za kraj doktorka je savetovala jednu važnu stvar svim ženama kkao bi povećale orgazam:

"Samo 15 minuta dnevno, tokom mesec dana budite usresređene na misli o se*sualnim sadržajima, odvojite vreme za sebe i fokusirajte na ono što vam se dopada i što vas uzbuđuje i primenjujte masturbaciju ukoliko imate problem sa orgazmom", objasnila je doktorka i dodala koliko je važno da svaka žena treba dobro da upozna svoje telo.

