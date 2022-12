Motivacija za mršavljenje: 10 lakih saveta kako do nje!

Ovo vam je trebalo.

Svaki početak je težak. Koliko puta ste čuli tu rečenicu, izgovorili je sebi ili drugima?Započinjanje dijete i plana mršavljenja ponekad može izgledati nemoguće, nikako da senakanite da krenete, odlažete za sledeći ponedeljak i tako u nedogled. Jednostavno nedostajevam motivacija.

Srećom, motivacija je nešto na čemu možete da radite, u nekoliko jednostavnih koraka.

1. Odredite svoj cilj

Jasno definišite razloge zašto želite da smršate npr. da uđete u haljinu od pre tri godine ili dasebi budete lepši i da imate više samopouzdanja ili da možete da se savijete i vežete pertle bezda vas leđa zabole ili da sprečite pojavu dijabetesa.

Obavezno ih zapišite jer će vam to pomoći da ostanete posvećeni i motivisani do ostvarenjasvojih ciljeva. Čitajte ih svakodnevno, ili onda kada posegnete za nekom grickalicom. Neka vamto bude podsetnik kada ste u iskušenju da odstupite od svog plana mršavljenja.

Takođe je bitno da budete realni u postavljanju svojih ciljeva. Očekivanje gubitka težine do 10%vaše telesne težine je realno i dostižno, a to dovodi do jačanja vašeg samopouzdanja. Kada suciljevi nerealni, ne postižete željene rezultate – to vam stvara osećaj frustracije i vrlo lako dovodido odustajanja od plana.

2. Odredite mikro ciljeve

Da biste ostvarili svoj cilj morate biti svesni da je potrebno da ostvarite više manjih ciljevaodnosno radnji koje treba preduzeti da biste postigli željeni rezultat. To će vam pomoći daostanete fokusirani na proces mršavljenja, i da održite motivaciju.

Mikro ciljevi traba da budu: realni i ostvarljivi, specifični, merljivi i vremenski ograničeni.

Ovo su neki od primera mikro ciljeva, a vi naravno postavite svoje:- Treniraću 3x nedeljno i to ponedeljkom, sredom i petkom, u teretani 45 minuta- Šetaću sledeće nedelje 5 dana po 30 minuta- Ove nedelje ću jesti 3 porcije povrća svakog dana.

3. Napravite personalizovani plan mršavljenju

Odaberite plan koji odgovara vašem načinu života kog se možete dugoročno pridržavati bezpotpunog eliminisanja određene vrste hrane.

Najbolje je da napravite svoj plan sa smanjenim unosom kalorija, smanjenom veličinom porcija,ograničenim unosom grickalica, bez termički obrađene hrane i slatkiša (npr. na jednomnedeljno), povećanim unosom povrća koje volite.

4. Vodite dnevnik gubitka težine

Samodisciplina je ključna za motivaciju i uspeh u procesu gubitka težine. Zato je važno da voditednevnik ishrane jer tako možete uvideti eventualne greške koje ste napravili a koje su dovele dostagnacije u vašem procesu mršavljenja.

Dnevnik može sadržati i druge informacije:

- Vreme ustajanja- Telesna težina (jutarnje merenje pre doručka)- Vreme i vrsta obroka (detaljno navedite sve što ste pojeli)- Vreme treninga- Vreme odlaska na spavanje.

Pored toga možete navesti i svoje emocije. To će vam pomoći da identifikujete npr. okidače zaprejedanje ili koja vas hrana čini neraspoloženom i da pronađete adekvatnu zamenu a da neodstupite of svog plana.

5. Obezbedite podršku

Podrška bliskih osoba u vašem životu, ali i osoba koje imaju sličan cilj kao vi, je veoma bitna dabudete odgovorni i ostanete motivisani na svom putu ka gubitku težine. Pronađite prijatelja sakojim ćete šetati ili vežbati u teretani. Recite članovima porodice i prijateljima da ste naspecijalnom režimu ishrane kako ne bi iz neznanja pogrešili u izboru menija npr. za proslavu ilinedeljni ručak.

6. Budite pozitivne

Ljudi koji pozitivno razmišljaju, koji umeju da se šale na svoj račun postižu bolje rezultate ugubitku kilograma. Razmišljajte i razgovarajte pozitivno o svojim ciljevima gubitka težine, alibudite realni i fokusirajte se na korake koje morate preduzeti da biste ih postigli.

7. Naučite da praštate sebi

Ne morate biti savršeni da biste smršali jer biste tako mogli da izgubite motivaciju. Buditefleksibilni i oprostite sebi kada napravite grešku. Bitno je da je uočite i nastavite prema planu,jer jedna greška neće uništiti vaš napredak.

8. Volite sebe i proclivity svoje uspehe

Ne stidite se svog tela i počnite da cenite sebe. Poboljšajte svoj imidž tako što ćete početi davežbate, častite sebe odlaskom kod frizera ili manikira. Okružite se pozitivnim ljudima. Poklonitesebi komad odeće za kojim ste žudeli kada niste mogli da ga obučete kad god dostignete nekimikro cilj (npr. smršali ste 1.5 Kg za nedelju dana ili 5 Kg za mesec dana).

9. Pripremite se za izazove i zastoje

Stres je postao stvar svakodnevice. Mnogi ljudi se okreću hrani za utehu što brzo može dovestido gubljenja motivacije i odsustajanja of ciljeva. Pronađite svoj izduvni ventil i osmislite nekesvoje male rituale npr. izađite napolje i udahnite svež vazduh, vežbajte, pozovite prijatelja iliizvedite psa u šetnju. Bitno je samo da ne koristite hranu kao mehanizam za suočavanje sastresom već da počnete da koristite i druge metode za opuštanje.

10. Pitajte stručnjaka za savet

Ako ste udarili u zid a radite sve pravilno, pratite svoj plan, zdravo se hranite i trenirate, akilogrami ne spadaju, nemojte gubiti motivaciju. Potražite savet stručnjaka jer razlozi stagnacijemogu biti različiti. Nutricionista vas može posavetovati o pravilnom kombinovanju namirnicadok vam fitnes trener može pokazati set novih vežbi.

Biti motivisan za gubitak težine je važan za dugoročan uspeh u procesu mršavljenja. Važno je daspoznate šta vas posebno motiviše. Ne zaboravite da sebi pružite fleksibilnost i proslavite maleuspehe na svom putu. Pripremite svoj um i telo za proces mršavljenja. Zato najpre krenitedobrim detoksom organizma sa Herbafast Detox prirodnim preparatom. Na taj način se vašetelo neće šokirati jer promena neće biti nagla, a bićete dobro pripremljeni za sledeći korakgubitka telesne težine uz Herbafast Beauty & Slim paket.

Autor: Pink.rs