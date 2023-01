OVA OPAKA BOLEST BIĆE ISKORENJENA DO 2030. AKO IPSUNIMO DVA USLOVA! Svakoga dana u Srbiji najmanje jedna žena UMRE, a četiri obole

Ukoliko do 2030. godine 90 odsto dece uzrasta do 15 godina bude primilo HPV vakcinu, ako 70 odsto žena bude bilo obuhvaćeno skriningom za rano otkrivanje raka grlića materice i ako 90 odsto žena na vreme uđe u protokole lečenja, opaka bolest može biti iskorenjena!

Ovo su na jučerašnjoj konferenciji povodom obeležavanja 17. evropske nedelje prevencije raka grlića materice poručili predstavnici "Batuta", RFZO i Ministarstva zdravlja, podsetivši da je Svetska zdravstvena organizacija usvojila globalnu strategiju i akcioni plan za eliminaciju raka grlića materice "90-70-90", te da je i Srbija potpisnik te deklaracije.

Prof. dr Verica Jovanović, direktorka "Batuta", rekla je da je, prema podacima registra za rak u 2020. godini, ova bolest potvrđena kod 1.087 žena, dok ih je 453 preminulo.

Važno Žene treba da idu kod ginekologa jednom godišnje Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 23. do 29. januara 2023. godine pod sloganom "Rak grlića materice - rak koji možemo sprečiti". Ginekolozi upozoravaju da devojke i žene treba da posete ginekologa najkasnije tri godine nakon stupanja u prve seksualne odnose, a savetuje se obavezan odlazak kod ginekologa jednom godišnje.

- Svakoga dana u Srbiji najmanje jedna žena izgubi život, a četiri žene obole. Uz podršku Ministarstva zdravlja i RFZO, u narednom periodu će prevencija biti intenzivnija kako bismo na vreme uočili rane promene na grliću materice. HPV virus u 98 odsto slučajeva svojim dugotrajnim prisustvom dovodi do promena koje se mogu sprečiti.

Naša zemlja u rukama ima veoma važno oružje - vakcinu, i dobru spremnost zdravstvenih ustanova da pojačaju preventivne ginekološke preglede, skrining programe zasnovane na Papanikolau testu, kako bismo sprečili dugotrajno prisustvo malignih tipova humanog papiloma virusa, a samim tim i nastanak raka grlića materice.

Prevencija raka grlića materice HPV vakcina je dostupna i za devojčice i za dečake uzrasta od devet do 19 godina. U Srbiji imamo HPV devetovalentnu vakcinu, koju je SZO proglasio za jednu od najbezbednijih. Vakcina je put uvedena 2006. godine i do sada nisu prijavljeni neželjeni efekti. Skrining obuhvata ginekološki pregled i HPV tipizaciju.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja prof. dr Ferenc Vicko istakao je da će se svi koji vode zdrav seksualni život susresti s HPV virusom.

- Prirodan tok bolesti je dosta dobar i bez obzira na to ko se inficira, u roku od sedam meseci do dve godine imuni sistem se u 95 odsto slučajeva izbori s virusom. Nažalost, kod pet odsto dođe do hronične infekcije i promena na ćelijskom nivou.

BROJKE 1.087 žena je obolelo od raka grlića materice u 2020. godini 453 žene su preminule od raka grlića materice u 2020. godini

U roku od pet do deset godina može doći do karcinoma ili genitalnih bradavica. Dobar primer vakcinacije HPV vakcinom je Australija, koja više od deset godina ima tu vakcinu, te je rak grlića materice pao ispod jedan odsto. Mi to isto želimo da postignemo, i to sa 90 odsto vakcinisane dece.

Da Srbija počinje ozbiljno da se bavi prevencijom ove opake bolesti, potvrđuje i prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO.

- Omogućili smo da uvedemo HPV vakcinu i time je pokrenuta borba protiv raka grlića materice. Međutim, da bi bolest bila "zaokružena", neophodno je i da uvedemo HPV tipizaciju i HPV skrining pored potpisane deklaracije o zajedničkoj strategiji "90-70-90".

HPV virus Lutrija sa sigurnim dobitkom Virusolog prof. dr Ana Banko rekla je na konferenciji da je HPV virus lutrija sa sigurnim dobitkom. - Virus podjednako prenose i nose i devojčice i dečaci i važno je da se vakcinišu i jedni i drugi, jer oboje mogu oboleti. Pored karcinoma grlića materice, tu su i karcinomi vagine, vulve, anusa, penisa i neki karcinomi glave i vrata, od kojih oboleva i muška populacija. HPV ima preko 200 tipa virusa, a devetovalentna vakcina pokriva preko 90 odsto cirkulišućih tipova. Sveobuhvatna vakcinacija preko 90 odsto populacije dovodi do iskorenjivanja karcinoma.

Prema SZO, ako se vakciniše 90 odsto planete, do 2030. godina karcinom grlića materice biće potpuno iskorenjen.

