PAS NAS MOŽE UPOZORITI DA JE PARTNER NEVERAN! Obratite pažnju na ovaj detalj!

Nedavna istraživanja su pokazala kako psi mogu da otkriju da je vaš partner možda neveran.

Prema Miroru, nedavna anketa je pokazalo da je svaka peta osoba u Engleskoj u aferi, dok je sajt za upoznavanje IllicitEncounters, istakao da veliki broj njihovih članova koristi svog ljubimca kao izgovor za upoznavanje ljubavnika, ne izazivajući sumnju kod svojih partneri.

U nedavnom istraživanju koje je obuhvatilo više od 2.000 članova, 60 odsto je reklo da više voli šetnju pasa kao “ljubavni sastanak” jer ih to dopunjuje i ne zahteva dodatne troškove, što je još jedan razlog zašto je to najčešći izbor nevernih ljudi.

Zbog toga je pomenuta kompanija za upoznavanje odlučila da proširi istraživanje i pomoć je potražila od stručnjaka za ponašanje pasa Ane Veb, koja je potvrdila da ovi ljubimci svojim ponašanjem mogu da izdaju neverne partnere.

Veb veruje da je ovako nešto vrlo moguće. Uprkos činjenici da psi ne mogu da razumeju šta je varanje, njihova sposobnost mirisa može im pomoći da tačno odrede gde ste bili, koga ste upoznali i šta ste radili, posebno zahvaljujući mirisima koje vaše telo i odeća upijaju.

Krzneni prijatelji takođe mogu da “čitaju” vaše sićušne izraze lica, položaje tela i direktan kontakt očima.

- Kada osete novi miris, zapamtiće ga, posebno ako je u korelaciji sa raspoloženjem njihovog vlasnika - objašnjava Veb.

Ona je ispričala i iskustvo žene koja je imala ljubavnika, a čiji je pas gotovo potpuno promenio ponašanje prema njoj.

- Imam koker španijela koji je skoro ceo dan ležao pored mene, ali nakon što sam upoznala drugog čoveka, kog on nije poznavao, njegovo ponašanje se promenilo. Nekada me je čekao na vratima, a sada me samo gleda i beži. Počeo je da me izbegava, a ponekad čak i laje na mene - otkrila je ona.

Ako vaš pas pobegne od vašeg partnera ili prestane da ga “poštuje”, to bi mogao biti znak da se s njim dešava nešto loše, posebno ako su prethodno bili prisni.

Ova neverovatna stvorenja imaju oko 300 miliona olfaktornih receptora u nosu, dok ljudi, s druge strane, imaju šest miliona. Psi takođe imaju mesto u njihovom mozgu koje “skladišti” sve mirise koje su osetili, tako da će uvek drugačije reagovati na one koji im nisu poznati.

Neke od rasa poznatih po odličnom njuhu su lovački psi i nemački ovčari i retriveri, koji su inače izuzetno popularne rase među ljudima.

