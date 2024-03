Jedan priča, drugi hvata zjale: Zašto izgleda da vas partner nikada ne sluša

Parovi u zdravim vezama znaju koliko su efikasne komunikacijske veštine ključne za dugoročnu sreću. Međutim, učenje kako da efikasno komunicirate sa svojim partnerom nije uvek jednostavno. Kada više puta tražite ono što želite, a vaš partner ne ispuni, kukanje na problem se čini kao jedina opcija koja vam preostaje.

Umesto toga, hajde da usporimo i shvatimo gde nastaju problemi, šta treba da kažete i kako to možete reći što direktnije.

Zašto izgleda kao da vas nikada ne sluša

Odrasli su navikli da reaguju na bebin plač. To je možda razlog zašto neke vrste pritužbi dobro funkcionišu, a za druge se kaže da su smrtonosne. Kukanje i alba traži od drugih da obrate pažnju kada nešto nije u redu. Kada dobro funkcioniše, može dati rezultate.

Ali postoji jedna vrsta prigovaranja koja se svaki put izjalovi: žalba koja zamenjuje želju.

"Više mi ne donosiš cveće“ proizlazi iz želje da vam partner donese cveće. Isto tako: "Nikad mi ne iznosiš đubre“ želja je da vaš partner preuzme svoj deo domaćinstva.

Osoba koja se žali misli da traži ono što želi

Možda volite da vas maze i teoše kada ste bolesni, a vaš partner bi voleo da ostane sam. Ako se ponašaju u skladu sa svojim načinom ljubavi, neće vam prljati jastuke ili pitati da li želite šolju čaja, jer to nije u njihovoj slici kako se ponašate prema bolesnoj osobi.

Nasuprot tome, oni vas mogu odgurnuti kada lebdite, što bi bilo upravo ono što biste želeli, ali to je previše uznemiravanja za njih. Sve dok pokušavate da pokažete jedni drugima "pravi" način ponašanja, razočaraćete jedno drugo. Morate bolje da komunicirate koristeći svoje reči.

Ne govorite direktno kako biste želeli da se ponaša

Budite spremni da ga "trenirate". Reći nekome jednom nije dovoljno da poništite godine navike, čak i kada je slušao, razumeo i složio se. Naučiti da delimo zajednički život je dug poduhvat. Kada se ne potrudite, prilično ste osuđeni na razočaranje. Lako je izbeći posao i poželeti da ga je vaš partner već uradio! I tu dolazi ova potpuno beskorisna vrsta prigovaranja.

Možda je lakše biti razočaran, koliko god to bilo bolno, ili žaliti se svom partneru da se prema vama ne ponaša "kako treba“.

Razočarani ste i pomalo ljuti

Verovatno znate da ako se ponašate ljutito, to vam neće doneti ništa, pa se žalite. Verovatno niste ni svesni da je ova pritužba pasivno-agresivni napad. Vaš partner to ipak zna. Oni znaju da mislite da su bili "loši". Tako da će se verovatno ili braniti ili uzvratiti. Možda će vam dati potpunu listu onoga što su uradili za vas ili će vam uzvratiti sa, "Pa, ni ti ne..."

Sada se suočavate sa brojnim razočaaenjima koja ste imali jedno sa drugim, i oboje se osećate loše. I obično se raziđete u ljutnji. Nijedan od vas se ne oseća zadovoljno ili čak da je preneo svoju poentu drugome.



Tražite konkretno šta vam treba

Pitajte na način koji kaže da zaslužujete ono što tražite. Ako pristupite sa idejom da će vaš partner verovatno reći "ne" - pa, verovatno hoće. Ako očekujete da vaš partner želi da radi ono što želite, na primer kada lik Dženifer Aniston u "The Break Up" kaže: "Želim da želiš da pereš sudove!“

Možda tražite nemoguće. Ako želite da ih posramite da bi radili ono što želite, možda ćete dobiti svoj krajnji cilj, ali ćete dobiti ogorčenost.

Umesto toga, planirajte. Počnite razgovorom o tome šta želite. Ovo bi bilo pre nego što se nagomilalo nezadovoljstvo.

Ne zaboravite da ne pretpostavljate da vaš partner može da čita vaše misli, tako da želite da budete sigurni da razgovarate s njim kako bi znali šta vam se sviđa . Ovo je važan korak jer kada. Ako vam se čini da razgovor ne urodi plodom, možete preći u režim „podsećanja“. Ovo nije isto što i "zanovjetanje“, iako smo skloni da pomešamo to dvoje.

Prekinite s pasivno-agresivnim pristupom

Recite svom partneru: "Imali smo dogovor, a ti ga ne ispunjavaš. To me ljuti!“ Da li se plašite da to uradite? Izražavanje svog besa nije štetno ni za koga, iako se vašem partneru to možda ne sviđa. Izražavanje besa direktno je moćno. Probajte u ogledalu ako želite. Napravite lice koje ide uz bes. Možda se osećate glupo ili uplašeno i želite da se smejete, ali nemojte.

Kada vas neko ignoriše, bes je pravi osećaj. Nepoštovanje nije štetno samo za vas, već i za vašu vezu. Kada direktno izražavate bes, čuvate vezu između vas. Kada je u pitanju dobijanje onoga što želite od svog partnera, najbolje je da govorite direktno a ne da džvonjkate sebi u bradu, piše YourTango.